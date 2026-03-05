Formule 1 : «Elécrocuté», Fernando Alonso raconte son calvaire dans sa monoplace

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il s'agit probablement du projet le plus ambitieux en Formule 1. Et pourtant, Aston Martin semble totalement à la dérive après des essais d'avant-saison cataclysmiques. Arrivé à Melbourne, théâtre du premier rendez-vous de 2026, Fernando Alonso a d'ailleurs évoqué son calvaire au volant de son AMR26.

La situation est grave chez Aston Martin. Grande perdante des essais hivernaux, l'écurie de Silverstone a connu un nombre incalculable de problèmes de fiabilité, à commencer pour son nouveau moteur Honda, loin de répondre aux attentes. Des problèmes qui entraînent des conséquences sur le pilotage de Fernando Alonso et Lance Stroll. « Fernando estime qu’il ne peut pas faire plus de 25 tours consécutifs avant de risquer des dommages nerveux permanents aux mains. Lance pense qu’il ne peut pas faire plus de 15 tours avant d’atteindre ce seuil », a ainsi confié Adrian Newey, la patron de l'écurie présent à Melbourne pour le premier week-end de course de la saison.

Not the start to the season that Aston Martin chief Adrian Newey was hoping for, with Fernando Alonso and Lance Stroll unsure as to whether they are going to be able to complete the first race 🫣 pic.twitter.com/4EpHk7pRkm — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) March 5, 2026

Le calvaire de Fernando Alonso Dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, Lance Stroll donne plus de précisions concernant ses sensations au volant : « Je ne sais pas vraiment à quoi on pourrait comparer ça. Je dirais... s’électrocuter sur une chaise ou quelque chose comme ça, et on n’en est pas très loin. C’est une vibration très inconfortable et c’est mauvais pour le moteur, mais aussi pour l’être humain à l’intérieur de la voiture. Toute la voiture était en train de tomber en morceaux avec ce niveau de vibrations ». Présente en conférence de presse aux côtés de son coéquipier, Fernando Alonso a développé : « Les vibrations venant du moteur endommagent les composants de la voiture et les pilotes, nous les ressentons. Nous sentons notre corps avec cette fréquence de vibration que vous ressentez après 20 ou 25 minutes. De l’électrocution comme dit Lance, un peu d’engourdissement, dans les mains ou les pieds, peu importe. Depuis Bahreïn, quelques tests ont été effectués et certaines solutions ont maintenant été mises en place sur la voiture. Donc oui, nous sommes curieux de voir ce que nous pourrons améliorer demain et ce que nous pourrons ressentir ».