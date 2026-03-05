Cyclisme : Julian Alaphilippe ? L'annonce improbable !

Alexandre Higounet

Après une prestation plutôt encourageante à l'occasion de sa course de reprise sur le Tour d'Algarve, où il a été au contact des meilleurs lorsque la course se faisait, Julian Alaphilippe aborde un premier rendez-vous important en fin de semaine avec les Stade Bianche, une épreuve qu'il a remportée en 2019. A l'évocation de ce rendez-vous, le double champion du monde a fait une annonce plutôt inattendue.

En ce début du mois de mars, Julian Alaphilippe aborde une première partie importante de sa saison, avec les Strade Bianche ce samedi, et surtout Milan San Remo dans quinze jours, un Monument qui apparaît encore dans les cordes du double champion du monde, qui dans un bon jour peut manoeuvrer tactiquement pour tenter la gagne. La marge est certes étroite, mais elle existe, beaucoup plus que sur une course de force pure et dure comme Liège Bastogne Liège.

« Oh, il vaut mieux ne rien attendre de moi » Cette période apparaît d'autant plus importante que le Français l'aborde plutôt dans de bonnes dispositions, sa course de reprise lors du Tour d'Algarve s'avérant encourageante. S'il a terminé 22ème au classement final, notamment du fait de la présence d'un chrono, ce qui n'était pas forcément à son avantage, Julian Alaphilippe s'est montré au contact des meilleurs sur les deux étapes où la course s'est jouée, confirmant que la condition était là.