Cyclisme : Julian Alaphilippe ? L'annonce improbable !

Après une prestation plutôt encourageante à l'occasion de sa course de reprise sur le Tour d'Algarve, où il a été au contact des meilleurs lorsque la course se faisait, Julian Alaphilippe aborde un premier rendez-vous important en fin de semaine avec les Stade Bianche, une épreuve qu'il a remportée en 2019. A l'évocation de ce rendez-vous, le double champion du monde a fait une annonce plutôt inattendue.
En ce début du mois de mars, Julian Alaphilippe aborde une première partie importante de sa saison, avec les Strade Bianche ce samedi, et surtout Milan San Remo dans quinze jours, un Monument qui apparaît encore dans les cordes du double champion du monde, qui dans un bon jour peut manoeuvrer tactiquement pour tenter la gagne. La marge est certes étroite, mais elle existe, beaucoup plus que sur une course de force pure et dure comme Liège Bastogne Liège.
« Oh, il vaut mieux ne rien attendre de moi »
Cette période apparaît d'autant plus importante que le Français l'aborde plutôt dans de bonnes dispositions, sa course de reprise lors du Tour d'Algarve s'avérant encourageante. S'il a terminé 22ème au classement final, notamment du fait de la présence d'un chrono, ce qui n'était pas forcément à son avantage, Julian Alaphilippe s'est montré au contact des meilleurs sur les deux étapes où la course s'est jouée, confirmant que la condition était là.
Au-delà de la franchise de son constat, une manière de détourner l'attention ?
Aussi, à l'évocation de son rendez-vous de samedi et de la perspective de lutter face à Tadej Pogacar, le Français a surpris en lançant une phrase aussi honnête qu'improbable au micro de Wielerflits, comme rapporté par cyclismactu.net : « Oh, il vaut mieux ne rien attendre de moi. Pour être honnête et réaliste : on n'y pense pas vraiment. On se concentre simplement sur ce qu'on peut faire ». Une déclaration pleine de réalisme certes, tant le Slovène apparaît au-dessus du jeu, mais qui pourrait aussi permettre de détourner les regards de sa propre course, une manière comme une autre d'augmenter légèrement sa marge de manoeuvre. Car Alaphilippe l'assure, il prendra le départ avec la motivation à 100% : « Je veux juste faire ma meilleure course possible et bien sûr obtenir le meilleur résultat. Je vais tout faire pour y arriver. Je suis extrêmement motivé et j'espère… J'ai tout fait pour aborder cette course dans les meilleures conditions possibles. Je ne veux surtout pas avoir de regrets. Les Strade Bianche sont l'une de mes courses préférées et je suis impatient d'y retourner. Je donnerai le meilleur de moi-même pour réaliser la meilleure course possible ».