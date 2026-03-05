Zinedine Zidane devient violent, la phrase qui l'a fait vriller est dévoilée !

Zinedine Zidane a souvent perdu son sang froid lorsqu'il était footballeur professionnel. En effet, le Ballon d'Or 98 a écopé de nombreux cartons rouges au cours de sa carrière, et ce, à cause de ses coups de sang. Interrogé par la presse, un joueur qui a été agressé par Zinedine Zidane a expliqué comment il l'avait fait sortir de ses gonds.
Lors de sa carrière de footballeur professionnel, Zinedine Zidane a été expulsé à 14 reprises, dont 13 fois à la suite d'un carton rouge direct. Un chiffre impressionnant pour un joueur offensif. D'ailleurs, Zinedine Zidane n'a pas vraiment été sanctionné pour des faits de jeu. En effet, le Ballon d'Or 98 a été puni par les arbitres à cause de ses coups de sang. Zinedine Zidane s'étant montré violent à plusieurs reprises envers des adversaires.
Materazzi revient sur le coup de boule de Zidane
Pour son dernier match en carrière Zinedine Zidane est sorti par la petite porte. En effet, l'ancien international français a été expulsé lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie, et ce, parce qu'il a asséné un coup de boule à Marco Materazzi. Lors d'un entretien accordé à Vivo Azzurro TV, l'ex-défenseur de la Squadra Azzurra a raconté comment il avait fait exploser Zinedine Zidane.
«Je préférais qu'il le donne à sa sœur»
« Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006 ? Sur les petites places du front de mer de Bari, il m'est souvent arrivé de me confronter à des gamins, et que le gentil gamin me dise : "je te donnerai mon maillot après". Et c'est ce qui s'est passé cette fois-là. Comme j'avais été dans la "jungle" du football, je ne me sentais pas prêt à subir. Je me suis immédiatement excusé, j'ai fait un geste d'expérience, en tant que défenseur. Gattuso voulait me tuer pour un marquage, dans l'action suivante, je l'ai retenu, puis lâché pour ne pas le faire tomber. Je lui ai demandé pardon deux fois, puis il m'a proposé son maillot, et je lui ai répondu que je préférais qu'il le donne à sa sœur », a précisé Marco Materazzi dans des propos rapportés par TMW.