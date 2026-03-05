Zinedine Zidane devient violent, la phrase qui l'a fait vriller est dévoilée !

Amadou Diawara

Zinedine Zidane a souvent perdu son sang froid lorsqu'il était footballeur professionnel. En effet, le Ballon d'Or 98 a écopé de nombreux cartons rouges au cours de sa carrière, et ce, à cause de ses coups de sang. Interrogé par la presse, un joueur qui a été agressé par Zinedine Zidane a expliqué comment il l'avait fait sortir de ses gonds.

Lors de sa carrière de footballeur professionnel, Zinedine Zidane a été expulsé à 14 reprises, dont 13 fois à la suite d'un carton rouge direct. Un chiffre impressionnant pour un joueur offensif. D'ailleurs, Zinedine Zidane n'a pas vraiment été sanctionné pour des faits de jeu. En effet, le Ballon d'Or 98 a été puni par les arbitres à cause de ses coups de sang. Zinedine Zidane s'étant montré violent à plusieurs reprises envers des adversaires.

Il «embrasse des inconnus» : Zinedine Zidane lui a fait vivre un moment unique… et la soirée s’est prolongée ! https://t.co/DBoRkDxUEv — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

Materazzi revient sur le coup de boule de Zidane Pour son dernier match en carrière Zinedine Zidane est sorti par la petite porte. En effet, l'ancien international français a été expulsé lors de la finale de la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie, et ce, parce qu'il a asséné un coup de boule à Marco Materazzi. Lors d'un entretien accordé à Vivo Azzurro TV, l'ex-défenseur de la Squadra Azzurra a raconté comment il avait fait exploser Zinedine Zidane.