Cyclisme : Battre Pogacar ? Seixas a un atout que les autres n'ont pas...

Alexandre Higounet

Alors qu'il débute sa saison ce samedi à l'occasion des Strade Bianche, l'une de ses courses fétiches, Tadej Pogacar apparaît plus fort que jamais. Comme à son habitude, il tentera d'assommer ses adversaires dès le coup d'envoi pour les installer dans une logique de défaite. A l'heure de sa première confrontation de l'année avec le champion slovène, Paul Seixas pourrait à ce sujet disposer d'un atout que les autres n'ont pas...

Samedi, à l'occasion des Strade Bianche, une course qu'il apprécie particulièrement et où il matraque en général d'entrée ses adversaires pour saper leur moral et leur confiance dès le début de saison, Tadej Pogacar apparaît plus fort que jamais, comme en témoigne certaines références chronométriques à l'entraînement, supérieures encore aux autres années, à l'image de son temps d'ascension du Coll de Rates autour de Valence en Espagne. Logiquement, le double champion du monde devrait à nouveau tenter d'assommer la concurrence afin d'asseoir immédiatement son autorité et installer ses adversaires dans une logique de défaite.

Le peloton est marqué psychologiquement par la domination de Pogacar Seulement cette fois, Tadej Pogacar pourrait tomber sur un os, à savoir Paul Seixas, qui a démontré dès ses premières courses qu'il avait franchi un énorme palier depuis l'automne dernier, au point d'arriver à un niveau plus si éloigné du champion slovène... Et ce d'autant plus que le jeune coureur tricolore n'a pas été marqué - lui - par les années de domination de Pogacar, qu'il n'a jamais eue à subir, et qui arrive face à lui avant tout dans une logique de progression dans l'idée de le battre dès que possible.