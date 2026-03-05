XV de France - Jalibert victime d’un «acharnement» : Le malaise confirmé à l’UBB, «ça me faisait chi**»  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Profitant de la blessure de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert fait forte impression avec le XV de France depuis le début du Tournoi des VI Nations. Associé à Antoine Dupont, le demi d’ouverture de l’UBB est convaincant. Le fait est que ça n’a pas toujours été tout rose pour lui en sélection avec Fabien Galthié. Jalibert est en effet passé par des moments plus difficiles et ça a gêné ceux qui pouvaient le côtoyer au quotidien.

Absent pour le dernier match du XV de France face à l’Italie, Matthieu Jalibert va retrouver sa place aux côtés d’Antoine Dupont pour la rencontre face à l’Ecosse. Le demi d’ouverture de l’UBB sera donc là pour la suite du Tournoi des VI Nations, ce qui devrait ravir de nombreux fans. En effet, depuis le début de la compétition, Jalibert est convaincant. Alors qu’on pouvait douter de son association avec Antoine Dupont, force est de constater qu’elle fonctionne à merveille sur le terrain et les performances du Bordelais sont au rendez-vous.

Jalibert critiqué ! Depuis le début du Tournoi des VI Nations, Matthieu Jalibert marque de précieux dans sa lutte avec Romain Ntamack, absent, pour le poste de demi d'ouverture du XV de France. Mais voilà que le joueur de l’UBB n’a pas toujours connu cette situation. En effet, il y a encore quelques mois, Jalibert était laissé de côté par Fabien Galthié lors des rassemblements du XV de France. Et comme si ça ne suffisait pas, le Bordelais devait vivre avec de nombreux commentaires négatifs à son sujet.