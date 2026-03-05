XV de France - Jalibert victime d’un «acharnement» : Le malaise confirmé à l’UBB, «ça me faisait chi**»  

Profitant de la blessure de Romain Ntamack, Matthieu Jalibert fait forte impression avec le XV de France depuis le début du Tournoi des VI Nations. Associé à Antoine Dupont, le demi d’ouverture de l’UBB est convaincant. Le fait est que ça n’a pas toujours été tout rose pour lui en sélection avec Fabien Galthié. Jalibert est en effet passé par des moments plus difficiles et ça a gêné ceux qui pouvaient le côtoyer au quotidien.
Absent pour le dernier match du XV de France face à l’Italie, Matthieu Jalibert va retrouver sa place aux côtés d’Antoine Dupont pour la rencontre face à l’Ecosse. Le demi d’ouverture de l’UBB sera donc là pour la suite du Tournoi des VI Nations, ce qui devrait ravir de nombreux fans. En effet, depuis le début de la compétition, Jalibert est convaincant. Alors qu’on pouvait douter de son association avec Antoine Dupont, force est de constater qu’elle fonctionne à merveille sur le terrain et les performances du Bordelais sont au rendez-vous.
Jalibert critiqué !
Depuis le début du Tournoi des VI Nations, Matthieu Jalibert marque de précieux dans sa lutte avec Romain Ntamack, absent, pour le poste de demi d'ouverture du XV de France. Mais voilà que le joueur de l’UBB n’a pas toujours connu cette situation. En effet, il y a encore quelques mois, Jalibert était laissé de côté par Fabien Galthié lors des rassemblements du XV de France. Et comme si ça ne suffisait pas, le Bordelais devait vivre avec de nombreux commentaires négatifs à son sujet.
« Une forme d’injustice »
Responsable de la défense et du perfectionnement individuel des joueurs de l'UBB, Aurélien Cologni connait bien Matthieu Jalibert. C’est ainsi que pour L’Indépendant il est revenu sur la période difficile traversée par le demi d’ouverture avec le XV de France, expliquant alors : « Il venait de quitter l’équipe de France et traversait une période difficile à encaisser. Avec lui, je voulais prendre du temps. Ça me faisait chier de voir et d’entendre Matthieu attaqué comme il l’était. C’était de l’acharnement. Une forme d’injustice. On ne lui faisait aucun cadeau. L’approche entre nous s’est faite en douceur. Discussions, analyses techniques, échanges, j’avais besoin de comprendre comment il imaginait et appréhendait l’aspect défensif. J’avais l’impression qu’il prenait cette phase à la légère. Et lui avait certainement besoin de mieux me connaître. Il devait se dire : "Mais qui c’est ce mec qui débarque chez nous ?" Il a attendu de savoir qui j’étais vraiment ».