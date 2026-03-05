«Ils ont le feu au c**» : Pression au XV de France, ça s’emballe sur RMC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En lice pour le Grand Chelem, le XV de France possède un réservoir de joueurs impressionnant. Fabien Galthié a donc le choix pour ses compositions, de quoi renforcer la concurrence dans l’équipe. Pour Vincent Moscato, la situation est idéale pour le sélectionneur tricolore avant le match face à l’Écosse.

Invaincu dans ce Tournoi des Six Nations, le XV de France est en quête d’un 11e Grand Chelem. Après les succès contre l’Irlande (36-14), le pays de Galles (12-54) et l’Italie (33-8), les Bleus de Fabien Galthié ont désormais rendez-vous avec l’Écosse ce samedi (15h10). Et pour cette quatrième rencontre, Yoram Moefana et Nicolas Depoortere, absents depuis l’entrée en lice des Tricolores, vont revenir au centre du côté de Murrayfield. Dans son émission sur RMC, Vincent Moscato s’est réjoui de cette concurrence en sélection, plaçant Fabien Galthié dans une situation idéale.

Le nouveau crack du XV de France, c'est lui : «Il n'y a pas souvent des joueurs comme lui» https://t.co/2SKLRY3SE6 — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

« Faut pas te louper car il y a du monde derrière » « Quel plaisir quand t’es Galthié. T’as des mecs, ce sont des avions ! (…) Ils sentent que tout le monde a le feu au c*l, excusez moi cette expression, ça veut dire que là, faut pas te louper car il y a du monde derrière. Et il y en a qui ne sont pas sélectionnés, car si tu vas chercher dans le championnat, t’en as encore un ou deux qui peuvent enquiller très rapidement dans cette équipe de France », a confié l’ancien rugbyman sur RMC.