Le nouveau crack du XV de France, c'est lui : «Il n'y a pas souvent des joueurs comme lui»

La génération actuelle du XV de France impressionne tout le monde et pourrait permettre aux Bleus de rafler un nouveau Grand Chelem cette année. Emmenés par Antoine Dupont, Thomas Ramos ou encore Matthieu Jalibert, les hommes de Fabien Galthié sont dans une excellente dynamique. Mais également grâce à l'arrivée de nouveaux grands talents.

Le XV de France a lancé son Tournoi des VI Nations de façon impressionnante, à tel point que le Grand Chelem semble désormais en excellente voie. Pour cela, il faudra s'imposer en Ecosse avant un final en apothéose dans le Crunch contre l'Angleterre. Les Bleus exploitent au mieux une génération exceptionnelle portée par Antoine Dupont, Thomas Ramos ou encore Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey. Mais il n'y a pas qu'eux. En effet, cette génération ne cesse de se renouveler avec l'arrivée de nouveaux talents, à l'image de Fabien Brau-Boirie. Du haut de ses 20 ans, le centre de la Section paloise crève l'écran pour ses débuts en Bleus. Et ce n'est probablement qu'un début.

⌚️ A beautifully timed offload to send Fabien Brau-Boirie over the line for his debut try for France in his side's victory over Wales in Cardiff#Breitling #DefiningMoment @Breitling pic.twitter.com/RiCLpGZJzs — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) February 15, 2026

Fabien Brau-Boirie, le nouveau crack français Et pour cause, Fabien Brau-Boirie est déjà comparé à Yannick Jauzion, une référence du poste. « Fabien a un profil à la Yannick Jauzion, parce que ce sont deux joueurs grands, très élégants, qui font de belles courses. Tous les centres qui marchent bien chez les jeunes ne ressemblent pas forcément à Jauzion comme Fabien. Et il n'y a pas de Brau-Boirie sur toutes les générations », estime ainsi Cédric Laborde, sélectionneur des Bleuets, qui a entraîné Brau-Boirie l'année passée, dans L'EQUIPE. Même son de cloche chez Rémi Lamerat, ancien centre international et coéquipier de Yannick Jauzion à Toulouse pendant trois saisons (2008-2011) : « On retrouve beaucoup de Yannick chez Fabien. Bien sûr, le rugby a énormément changé entre l'apogée de Yannick et celle de Fabien. Lui évolue dans un registre un peu plus véloce, un peu plus dans l'évitement. Mais il a cette même capacité incroyable à faire jouer derrière lui. »