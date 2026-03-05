L’OM éliminé : Le troll que personne n’a vu venir (et c’est très drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Chaque année, c’est le même refrain. Les recrues affirment avoir la détermination de remporter un titre dans le grand club qu’est l’Olympique de Marseille. Mais à chaque fois, les désillusions sont d’actualités. Mercredi soir en est le dernier exemple en date avec une élimination en quart de finale de Coupe de France face au Toulouse FC (2-2 puis 4-5 aux tirs au but). Ce qui a inspiré un troll du club toulousain sur les réseaux sociaux.

Ce ne sera pas pour cette année. Encore un rendez-vous manqué pour l’OM. L’occasion qui s’était présentée au club phocéen était pourtant parfaite. Qualifiée en quart de finale de Coupe de France, l’équipe reprise par Habib Beye éliminé avec le Stade Rennais au tour précédent par l’Olympique de Marseille recevait le Toulouse FC à l’Orange Vélodrome mercredi quatre jours après son succès en Ligue 1 face à l’OL (3-2). Néanmoins, l’antre de l’OM n’a pas exulté de la même manière qu’en fin de semaine dernière.

La MASTERCLASS du CM de Toulouse 😭 pic.twitter.com/rRFRT89z9G — JYYYCE 🇲🇨 (@jyyyceoff_) March 4, 2026

L’OM prend la porte à la maison Malgré la rapide ouverture du score de Mason Greenwood et le nouveau but d’Igor Paixao, l’OM a été tenu en échec par le TFC dans le temps réglementaire et a fini par s’incliner à la séance de tirs au but en raison de deux tentatives ratées par Leonardo Balerdi et Ethan Nwaneri qui a fini en larmes, inconsolable. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd qui a dû retirer son penalty en raison d’une position illicite de Kjetil Haug qui n’avait aucun de ses pieds sur la ligne de but, ont marqué. Mais ce ne fut pas suffisant. Le Toulouse FC a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe de France (4-3 aux tirs au but) en terres hostiles.