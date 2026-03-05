Vente OM : 600M€ envolés, le rêve de Frank McCourt est déjà terminé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les rumeurs entourant la vente de l'OM sont très actives ces dernières années, sans que rien de concret ne puisse se concrétiser pour le moment. Et pour cause, Frank McCourt réclamerait 1,2 milliard d'euros pour vendre un club qu'il avait acheté 45M€ il y a 10 ans. Une somme jugée bien trop importante.

Depuis qu'il est arrivé à l'OM en 2016 pour prendre la place de Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt est régulièrement confronté aux rumeurs de vente du club. L'homme d'affaires américain a toujours démenti, et compte tenu du contexte actuel, l'arrivée d'un puissant fonds d'investissement des pays du Golfe semble totalement hypothétique. Une situation qui n'empêche pas Frank McCourt de se montrer très gourmand en fixant la valorisation de l'OM à 1,2 milliard d'euros. Une somme largement surévaluée pour David Gluzman, banquier et intervenant de l'After Foot, qui estime le prix du club au moins deux fois moins cher.

«Ce prix m’étonne» « Ce prix m’étonne, déjà en raison du manque de perspective du football français. Alors oui, en matière de sponsoring, il y a une marge de progression à l’OM, mais elle n’est pas énorme non plus. Tu n’as quasiment pas non plus de droits TV domestiques », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant d'en rajouter une couche.