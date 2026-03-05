Mercato - PSG : Un transfert est réclamé en urgence sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après deux périodes de mercato durant lesquelles le PSG est resté très discret, l'été prochain, cela pourrait bien être différent. D'ailleurs, sur RMC, un consultant a déjà ciblé le poste à renforcer en priorité pour offrir une plus grande concurrence dans ce secteur de jeu.

Que ce soit l'été dernier ou encore cet hiver, le PSG a décidé d'être très calme sur le mercato. Illia Zabarnyi, Lucas Chevalier, Renato Marin et Dro Fernandez ont signé à Paris, mais aucun d'eux n'occupe un rôle majeur au sein du groupe de Luis Enrique. Et aujourd'hui, le club de la capitale semble payer le prix fort de ce choix puisque les blessures s'enchaînent et le manque de profondeur à certains postes se fait ressentir. C'est la raison pour laquelle, Souleymane Diawara insiste sur le fait que le PSG devrait se renforcer l'été prochain, notamment en défense centrale afin d'apporter une concurrence solide à Marquinhos.

Diawara réclame un défenseur central au PSG « C’est vrai qu’on s’acharne sur Marquinhos parce que c’est le patron, c’est lui le capitaine, c’est tout ce qu’on veut. Mais avant ça il y a le travail collectif qui n’est pas bon depuis le départ. Les attaquants défendent moins bien, les milieux de terrain défendent moins bien donc ça répercute directement sur les défenseurs, la défense centrale », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.