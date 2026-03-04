Mercato - PSG : L'OM en a rêvé tout l'été... il veut désormais signer à Paris !

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM avait fait des pieds et des mains pour tenter de recruter un international très prometteur. Le joueur voulait venir à Marseille, mais l’opération ne s’était finalement pas faite et il était finalement resté dans son club. Finalement, ce dernier pourrait bien découvrir la Ligue 1 l’été prochain, car il serait partant pour rejoindre le PSG.

Lors du dernier mercato estival, l’OM s’est montré particulièrement actif. Alors encore en poste, Pablo Longoria s’était activé sur tous les fronts et jusqu’au dernier jour du marché des transferts. Dans les ultimes instants, le club phocéen avait notamment fait signer Nayef Aguerd ou bien encore Benjamin Pavard avec plus ou moins de succès.

L’OM voulait Joel Ordonez à tout prix L’OM avait fait venir plusieurs nouveaux joueurs en défense centrale, car outre Pavard et Aguerd, Pablo Longoria avait fait venir CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Toutefois, la cible prioritaire de Marseille pour sa charnière se nommait Joel Ordonez. Le club phocéen avait tout fait pour faire venir l’international équatorien, mais Bruges avait tenu bon. La direction marseillaise avait envoyé deux offres à l’équipe belge, une première de 25M€ puis une seconde de 30M€, mais sans succès.