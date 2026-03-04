Un journaliste de L'EQUIPE sur CNews avec Pascal Praud : «Ses collègues doivent halluciner»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une nouvelle qui va faire parler du côté du journal L'EQUIPE. Un membre célèbre de la rédaction était l'invité de l'Heure des Pros, l'émission présentée par Pascal Praud sur CNews. Et compte tenu des nombreuses polémiques entourant la chaîne du groupe Bolloré, certains de ses collègues pourraient «halluciner»

Le 28 février dernier était une date particulière pour le journal L'EQUIPE qui célébrait ses 80 ans. Un anniversaire marquant pour le quotidien sportif et c'est cette période qu'a choisie l'un de ses journalistes les plus célèbres pour sortir son ouvrage. En effet, Vincent Duluc, l'une des dernières grandes plumes du journalisme de sport, vient de publier son dernier livre : Le Roman de L’Équipe. Il y raconte ses souvenirs de journalistes... mais également de lecteur.

Une pensée émue pour certains journalistes de @lequipe qui doivent halluciner de voir @vincentduluc faire la promo de son bouquin chez @CNEWS… https://t.co/YqhW7sJnzB — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 4, 2026

Vincent Duluc invité par Pascal Praud... En pleine tournée pour la promotion de son ouvrage, Vincent Duluc s'est notamment arrêté sur le plateau de son ancien confrère Pascal Praud. Ce mercredi, le journaliste de L'EQUIPE était effectivement invité de l'Heure des Pros sur CNews, une émission largement décriée depuis quelques années et lors de laquelle plusieurs polémiques ont éclaté. Par conséquent, l'insider très suivi sur X, Mohamed Toubache-Ter, s'est étonné du choix de Vincent Duluc. « Une pensée émue pour certains journalistes de L'EQUIPE qui doivent halluciner de voir Vincent Duluc faire la promo de son bouquin chez CNEWS… », écrit-il sur son le réseau social.