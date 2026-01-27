«Il est sympathique et beau» : Le journaliste qui a charmé Pascal Praud

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais journaliste vedette sur CNews, Pascal Praud a toutefois longtemps été dans le sport. L'occasion pour lui de collaborer voire de lancer et découvrir de jeunes talents de la profession. Et l'un d'entre eux lui a rapidement tapé dans l'œil.

Très influent dans les médias, d'autant plus depuis qu'il est la vedette de CNews, Pascal Praud a toujours eu ce poids dans la profession. Et avant de parler d'actualité, il a longtemps travaillé dans le sport, en étant notamment présent régulièrement sur Téléfoot ou plus tard à la présentation de 13h Foot et 20h Foot sur I-Télé (ex-CNews). Une longue carrière qui lui a permis de découvrir plusieurs jeunes journalistes et l'un d'entre l'a rapidement charmé.

«On peut dire ce qu'on veut, la beauté, ça compte en télé» Il s'agit de Giovanni Castaldi. Souvent critiqué par le fait qu'il pourrait être pistonné compte tenu de la famille à laquelle il appartient, le journaliste de La Chaîne L'EQUIPE est défendu par Pascal Praud. « Il est sympathique et beau. Et on peut dire ce qu'on veut, la beauté, ça compte en télé. Il a aussi un joli nom. Si tu t'appelles Capucin Patouillet, ce n'est pas la même chose. Mais surtout il est bon le mec, il connaît le foot ! Donc on n'a jamais pu lui faire un procès en imposture », assurait le journaliste de CNews dans les colonnes de L'EQUIPE en octobre dernier.