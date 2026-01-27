«Il est sympathique et beau» : Le journaliste qui a charmé Pascal Praud

Désormais journaliste vedette sur CNews, Pascal Praud a toutefois longtemps été dans le sport. L'occasion pour lui de collaborer voire de lancer et découvrir de jeunes talents de la profession. Et l'un d'entre eux lui a rapidement tapé dans l'œil.
Très influent dans les médias, d'autant plus depuis qu'il est la vedette de CNews, Pascal Praud a toujours eu ce poids dans la profession. Et avant de parler d'actualité, il a longtemps travaillé dans le sport, en étant notamment présent régulièrement sur Téléfoot ou plus tard à la présentation de 13h Foot et 20h Foot sur I-Télé (ex-CNews). Une longue carrière qui lui a permis de découvrir plusieurs jeunes journalistes et l'un d'entre l'a rapidement charmé.
«On peut dire ce qu'on veut, la beauté, ça compte en télé»
Il s'agit de Giovanni Castaldi. Souvent critiqué par le fait qu'il pourrait être pistonné compte tenu de la famille à laquelle il appartient, le journaliste de La Chaîne L'EQUIPE est défendu par Pascal Praud. « Il est sympathique et beau. Et on peut dire ce qu'on veut, la beauté, ça compte en télé. Il a aussi un joli nom. Si tu t'appelles Capucin Patouillet, ce n'est pas la même chose. Mais surtout il est bon le mec, il connaît le foot ! Donc on n'a jamais pu lui faire un procès en imposture », assurait le journaliste de CNews dans les colonnes de L'EQUIPE en octobre dernier.
«C'est un bon mec»
Et pourtant, la première rencontre entre les deux hommes était loin d'être idylliques comme le rappelait Giovanni Castaldi à L'EQUIPE en octobre dernier : « Je n'ai jamais fait d'antenne et je me retrouve à débattre de l'Olympique Lyonnais avec Pascal Praud. Je défonce Jean-Michel Aulas sur sa gestion de joueurs partis libres après les avoir achetés au prix fort. Et là, Praud dit à Delpérier : "Mais c'est qui ce gars ? Comment il parle d'Aulas ? Plus jamais tu nous le ramènes." Et deux heures après, mon téléphone sonne : "C'est Pascal ! Tu dois absolument venir dans mes émissions sur I-Télé. T'es jeune, t'as le truc !" »