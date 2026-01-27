Eric Cantona, le clash : Il se fait rembarrer devant ses collègues !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une figure phare du football tricolore. Passé par l’AJ Auxerre, l’OM ou encore Manchester United, Eric Cantona a marqué les esprits par son talent mais également son très gros caractère, qui a parfois fait des étincelles en privé. Cela a notamment été le cas du côté de Marseille…

Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, Eric Cantona ne laisse personne indifférent avec son tempérament volcanique qui lui a parfois joué des tours durant sa carrière de footballeur. « Je suis ange et démon, avait reconnu l’ancienne légende de Manchester United dans un entretien accordé à l’émission Sept à Huit en 2023. Je suis une brute au cœur tendre, je trouve ça assez poétique. Je peux être impulsif, je le suis de moins en moins mais je le suis encore ».

Avant de briller en Angleterre, Eric Cantona a porté le maillot de l’AJ Auxerre , Montpellier mais aussi l’OM , évoluant sous les ordres de Raymond Goethals . Une cohabitation qui a fait des étincelles, Eric Cantona n’entrant pas dans les plans du technicien belge qui avait remplacé Franz Beckenbauer sur le banc de touche.

Cantona rembarré dans le vestiaire

Alors que l’OM affronte Bruges mercredi soir en Ligue des champions, Guy Goethals est revenu sur les années marseillaises de son père, racontant notamment une anecdote avec Eric Cantona. « Avant un match, il communique la composition de l’équipe et demande aux joueurs s’ils ont quelque chose à exprimer. Éric Cantona, remplaçant ce jour-là, prend la parole et dit : "On ne met pas Canto sur le banc." Mon père lui a répondu : "Prends une chaise et assieds-toi à côté, alors." », a confié le fils de Raymond Goethals.

Un exemple du « folklore belge et bruxellois » de l'entraîneur disparu en 2004 qui lui a permis de s'imposer à l'OM aux yeux de Guy Goethals : « Ca s’est très bien marié avec le folklore de Marseille, une ville un peu particulière. Elle vit pour le foot. Il était totalement en phase car chez lui, aussi, ce sport occupait toute la place. Le reste, il s’en fichait. Le football était sa vie, son oxygène. Un lien presque un peu abusif. Il est de bon ton de parler d’une alchimie avec les Phocéens. »