«J’avais essayé de le contacter» : Le projet avec Zinédine Zidane qui ne se passe pas comme prévu

Pierrick Levallet

Zinédine Zidane a toujours la cote en France. L’ancien numéro 10 des Bleus figure toujours parmi les personnalités préférées des Français. Il faut dire que sa réputation n’est plus à faire. Humble, l’x-coach du Real Madrid était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Seulement, un récent projet l’impliquant ne s’est pas déroulé exactement comme prévu.

«Mes co-auteurs ont fait un énorme travail de recherches» Le dessinateur Faro a en effet révélé avoir été contraint de passer au plan B pour mettre au point sa BD sur Zinédine Zidane. « À l’époque, j’avais essayé de le contacter. Mais je n’avais pas eu de réponse, a-t-il expliqué dans un entretien pour Nice-Matin. Mes co-auteurs ont fait un énorme travail de recherches. Ils ont interrogé les amis d’enfance de Zidane, de nombreuses personnes qui à un moment ont eu la chance de croiser sa route. Et moi, derrière, j’ai mis tout ça à ma sauce pour mettre en valeur les messages qu’on avait envie de faire passer » a ensuite ajouté Faro.