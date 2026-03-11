«J’avais essayé de le contacter» : Le projet avec Zinédine Zidane qui ne se passe pas comme prévu

La réputation de Zinédine Zidane n’est plus à faire. Ballon d’Or 1998, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. L’ex-coach du Real Madrid fait d’ailleurs partie des personnalités préférées des Français. Un projet avec lui ne s’est toutefois pas déroulé exactement comme prévu.
«Mes co-auteurs ont fait un énorme travail de recherches»
Le dessinateur Faro a en effet révélé avoir été contraint de passer au plan B pour mettre au point sa BD sur Zinédine Zidane. « À l’époque, j’avais essayé de le contacter. Mais je n’avais pas eu de réponse, a-t-il expliqué dans un entretien pour Nice-Matin. Mes co-auteurs ont fait un énorme travail de recherches. Ils ont interrogé les amis d’enfance de Zidane, de nombreuses personnes qui à un moment ont eu la chance de croiser sa route. Et moi, derrière, j’ai mis tout ça à ma sauce pour mettre en valeur les messages qu’on avait envie de faire passer » a ensuite ajouté Faro.
La BD est déjà disponible à la vente
Zidane, l’histoire d’une étoile est déjà disponible à la vente. La BD est sortie en librairie le 30 octobre dernier, et elle retrace la vie de Zizou. De son enfance dans la cité de la Castellane à Marseille jusqu’à la fin de sa carrière de joueur en passant par son éclosion à l’AS Cannes, le livre raconte l’histoire d’une icône hors du commun, adulée de tous. Zinédine Zidane devrait d’ailleurs reprendre du service prochainement, puisqu’il est pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026.