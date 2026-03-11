Pascal Praud, la surprise en direct sur Cnews : L’OM est concerné !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En cette période électorale dans le cadre des municipales aux quatre coins de la France, les divers candidats à la Mairie de leur ville font campagne dans le but de convaincre le maximum de votants et notamment par le biais de témoignages à la télévision. C’est notamment le cas d’un réputé RN qui a fait une annonce surprise sur Cnews.

A Paris comme à Marseille, les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochain. Dans la cité phocéenne, l’actuel maire Benoît Payan s’est déjà retrouvé particulièrement impliqué dans la vie de l’OM, lui qui s’était même insurgé à l’été 2024 contre le transfert de Mason Greenwood. Il, selon ses propres termes, ne souhaitait pas qu’un « massacreur de femmes » porte la tunique du club de sa ville. Finalement, son objection n’avait pas été retenue par le président de l’époque Pablo Longoria et l’actuel directeur du football Medhi Benatia.

Franck Allisio, député RN des Bouches-du-Rhône et candidat à la mairie de Marseille, offre à @PascalPraud un maillot de l'Olympique de Marseille en direct dans #HDPros



Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/wCnzQBE1GX pic.twitter.com/SfIqVaaZIx — CNEWS (@CNEWS) March 11, 2026

«Je vous le fais depuis Marseille, je vous le ramènerai à Paris quand je pourrai» Actuellement en campagne électorale contre Benoît Payan pour briguer la mairie de Marseille, Franck Alissio, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône et candidat à la mairie de Marseille, était en duplex sur les antennes de Cnews. L’occasion pour lui d’offrir un maillot de l’OM à Pascal Praud. « On est à quelques mètres du Vélodrome. J’avais un cadeau à vous faire, je n’ai pas pu vous voir depuis Noël donc il est avec moi. Je vous le fais depuis Marseille, je vous le ramènerai à Paris quand je pourrai, regardez (ndlr il montre un maillot de l’OM floqué du numéro 10 avec Praud). Ça vient du cœur, c’est au nom de tous les Marseillais et c’est dans l’adversité qu’on reconnaît les grands clubs ».