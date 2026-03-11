«Il va trembler...», Samir Nasri valide une décision polémique sur Canal+

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre glissades et erreurs d’appréciation, en voilà un qui a passé une soirée qui risque de le suivre un bon moment. Alors qu’il fêtait sa première, ce joueur s’est ridiculisé pendant cette première partie des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions provoquant un malaise et un débat sur le plateau du Canal Champions Club dans lequel Samir Nasri a clairement pris position.

Après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle en 2020 après moins de 10 matchs avec Anderlecht, Samir Nasri a entamé sa reconversion dans un rôle de consultant à Canal+. En attendant de prendre les rênes d’un vestiaire d’un club dans un rôle d’entraîneur, son objectif partagé pour Instant Foot en interview dernièrement, il continue son rôle d’analyste des matchs de football sur la chaîne cryptée.

Immense respect au public de l’Atletico pour avoir applaudi et soutenu Antonin Kinsky à sa sortie.



En revanche, Tudor qui ne va même pas réconforter son jeune gardien après cette humiliation, c’est grave. pic.twitter.com/GueGfGBmaH — Messiah Yaniss 🇨🇵🇩🇿 (@MessiahYaniss16) March 10, 2026

«Je pense que c’est compliqué de le laisser dans cet état» Mardi soir, sur le plateau du Canal Champions Club, Samir Nasri a réagi à la soirée noire d’Antonin Kinsky, gardien de Tottenham de 22 ans qui avait été titularisé à la surprise générale par Igor Tudor dans les buts des Spurs pour le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de l’Atletico de Madrid (5-2). Fautif sur les deux premiers buts des Colchoneros avec deux grosses bavures, Kinsky a été remplacé dès la 17ème minute de jeu par Guglielmo Vicario, le titulaire habituel. Nasri estime que Tudor ne s’est pas vraiment trompé dans son choix de mettre un terme au supplice de Kinsky. « Moi, je ne sais pas s'il l'enfonce en le sortant. Après avoir fait deux énormes erreurs au bout de 17 minutes, il ne peut pas jouer le match. Il va trembler sur chaque ballon qu’il va avoir. Il risque de refaire une erreur. Peut-être qu'il lui parle dans le vestiaire, on ne sait pas. Je pense que c’est compliqué de le laisser dans cet état. Sur la deuxième erreur, ça se voit que le premier but est encore dans sa tête ».