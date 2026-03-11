Le XV de France humilié : Il annonce la fin pour Fabien Galthié !

Samedi, le XV de France a connu un revers majeur en Ecosse (40-50) qui met fin au rêve des Bleus de remporter le Grand Chelem. Le score ne reflète pas la physionomie du match analysée comme une véritable humiliation par de nombreux observateurs. Certains estiment même que Fabien Galthié a été lâché par son groupe.
Auteur d'un début de Tournoi des VI Nations très impressionnant avec des victoires probantes contre l'Irlande, le Pays de Galles et l'Italie, le XV de France semblait lancé vers un Grand Chelem qui lui tendait les bras. Et pourtant, les Bleus ont lourdement chuté en Ecosse. Si l'écart final n'est que de 10 points (40-50), il ne reflète pas du tout l'écart entre les deux équipes durant le match. Les Ecossais ont offert une démonstration face aux Français, au point que l'ancien sélectionneur du XV de France Pierre Berbizier parle d'humiliation et s'interroge sur la légitimité de Fabien Galthié.
«Pour moi, c’est une humiliation»
« En se replongeant en arrière, lors de cette Coupe du monde perdue contre les Sud-Africains on avait évité le débat en mettant sur le compte de l’arbitrage. Sur la tournée de novembre, on reprend une humiliation par les Sud-Africains (17-32) et il n’y a plus contestation. Et on en reprend une autre contre l’Ecosse », confie-t-il au micro de RMC, avant de poursuivre.
«Je me demande si les joueurs n’ont pas lâché leur entraineur»
« Pour moi, c’est une humiliation. Je pense qu’il y a confusion dans la tête des joueurs et qu’ils ont un petit peu lâché. Je crois que certains ont été écartés pour cette raison (…) Je me demande si les joueurs n’ont pas lâché leur entraineur », ajoute Pierre Berbizier, qui semble donc clairement sous-entendre que cela sent la fin pour Fabien Galthié à la tête du XV de France. Et pourtant, les Bleus sont encore en position de remporter le Tournoi des VI Nations en cas de victoire dans le Crunch contre l'Angleterre samedi soir.