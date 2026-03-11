Antoine Dupont a «coulé» avec le XV de France : Le malaise qui devient «inquiétant»

L’Ecosse a brisé les rêves français de Grand Chelem, infligeant au XV de France l’une de ses pires défaites depuis le début du mandant de Fabien Galthié (50-40). Les leaders tricolores sont totalement passés à côté de ce match et c’est notamment le cas d’Antoine Dupont, qui a peut-être livré l’une des pires prestations de sa carrière en sélection.
Le ciel est tombé sur la tête des Français. Grand favori pour le titre et un potentiel Grand Chelem, le XV de France a finalement concédé sa première défaite du Tournoi des 6 Nations, face à l’Ecosse. Mais plus que le résultat c’est la prestation des hommes de Fabien Galthié qui est pointée du doigt... et personne n’est épargné !
« On n’a jamais vu Antoine Dupont faire un match comme ça »
Même Antoine Dupont, pour lequel on est toujours dithyrambiques, se retrouve sur le banc des accusés. Le capitaine du XV de France a notamment commis deux fautes claires, qui ont amené deux essais écossais. Mais il n'est évidemment pas le seul joueur pointé du doigt. « On n’a jamais vu Antoine Dupont faire un match comme ça, mais est-ce qu’on a déjà vu les Français prendre l’eau comme ça depuis le début de l’ère Galthié ? » a fait remarquer Stephen Brun, sur RMC.
« Il a été incapable de remobiliser tout le monde »
« Je nous pensais sincerement à l’abri de ces choses-là. Pas de perdre des matchs, mais à l’abri d’en prendre 50 » a poursuivi l’ancien basketteur dans l’émission Super Moscato Show, avant de tout de même revenir sur le cas d’Antoine Dupont. « Un garçon comme Dupont, sur son aspect leadership et sur la qualité de son jeu, je l’ai trouvé décevant. Il a été incapable de remobiliser tout le monde. Il a coulé comme les autres et je trouve ça inquiétant ». Reste désormais à voir si le XV de France et son capitaine sauront relever la tête, avec l’Angleterre qui va débarquer au Stade de France ce samedi, pour la dernière journée du 6 Nations 2026.