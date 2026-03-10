Ça chauffe au XV de France : Il annonce une «humiliation» et un gros clash !

Ce samedi, le XV de France de Fabien Galthié a sombré face à l'Ecosse au Tournoi des VI Nations. En effet, le XV du Chardon s'est imposé (50-40) au Murrayfield Stadium d'Edimbourg. Après le coup de sifflet final de la rencontre, un clash aurait éclaté au sein du groupe tricolore.
Lors du Tournoi des VI Nations, le XV de France s'est frotté à l'Ecosse ce samedi. Et les hommes de Fabien Galthié ont essuyé une défaite sèche face au XV du Chardon, s'étant inclinés 50-40 au Murrayfield Stadium d'Edimbourg. Interrogé sur les ondes de RMC Sport, Denis Charvet s'est lâché sur la défaite tricolore, avant d'annoncer qu'un clash avait éclaté en interne.
«Quand tu prends une branlée comme ça...»
« C’est imprévisible et pour nous c’est un choc, c’est une vraie claque, une vraie désillusion, ça brise le rêve d’un Grand Chelem. Je ne pouvais pas imaginer que cette équipe de France allait nous sortir un match comme celui-là, avec les qualités qu’elle possède. C’est ça mon analyse : à aucun moment je ne pouvais imaginer qu’on allait sombrer », a regretté Denis Charvet, avant de poursuivre.
«En interne, ça a déjà gueulé»
« Galthié n’est pas dupe. Il sait très bien que les 40 points de l’équipe de France sont anecdotiques. Il est assez grand pour le savoir, il fait de la comm, il fait ce qu’il peut car quand tu prends une branlée comme ça, tu réponds ce que tu peux et c’est ce qu’il a fait. Mais en interne, ça a déjà gueulé, je suis au courant. Donc il est quand même très en colère. Il est comme nous, il est choqué, car il ne s’attendait pas à une telle débâcle. Je n’ai pas souvenir d’avoir vécu une telle humiliation en Ecosse où on a perdu des combats avec autant d’essais, on s’est fait transpercés. On n’a pas eu de sursaut, sans rébellion », a ajouté Denis Charvet, ex-international français.