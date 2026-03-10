Ça chauffe au XV de France : Il annonce une «humiliation» et un gros clash !

Amadou Diawara

Ce samedi, le XV de France de Fabien Galthié a sombré face à l'Ecosse au Tournoi des VI Nations. En effet, le XV du Chardon s'est imposé (50-40) au Murrayfield Stadium d'Edimbourg. Après le coup de sifflet final de la rencontre, un clash aurait éclaté au sein du groupe tricolore.

Lors du Tournoi des VI Nations, le XV de France s'est frotté à l'Ecosse ce samedi. Et les hommes de Fabien Galthié ont essuyé une défaite sèche face au XV du Chardon, s'étant inclinés 50-40 au Murrayfield Stadium d'Edimbourg. Interrogé sur les ondes de RMC Sport, Denis Charvet s'est lâché sur la défaite tricolore, avant d'annoncer qu'un clash avait éclaté en interne.

«Quand tu prends une branlée comme ça...» « C’est imprévisible et pour nous c’est un choc, c’est une vraie claque, une vraie désillusion, ça brise le rêve d’un Grand Chelem. Je ne pouvais pas imaginer que cette équipe de France allait nous sortir un match comme celui-là, avec les qualités qu’elle possède. C’est ça mon analyse : à aucun moment je ne pouvais imaginer qu’on allait sombrer », a regretté Denis Charvet, avant de poursuivre.