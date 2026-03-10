L’impensable arrive à Antoine Dupont et au XV de France : «C'est trop gros pour être vrai»

Axel Cornic

Tout le monde annonçait un XV de France déjà vainqueur du Tournoi des 6 Nations à l’avant-dernière journée, avec un Grand Chelem qui lui tendais les bras, mais rien ne s’est passé comme prévu. Les Bleus ont en effet totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield face à l’Ecosse (50-40), avec un Antoine Dupont qui a peut-être signé l’un de ses pires matchs en sélection.

Le Grand Chelem, ce ne sera pas pour cette année. Grand favori des bookmakers après trois victoires bonifiées lors des trois premières journées du Tournoi des 6 Nations, le XV de France semblait être inarrêtable. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont toutefois été stoppés par l’Ecosse et sont tombés de très haut.

«Il se passe un truc», malaise annoncé pour Antoine Dupont et le XV de France ? https://t.co/qmv68Gxouj — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« On ne peut pas brûler tout ce qu’on a encensé il y a huit jours, avec le début du Tournoi » Depuis l’énorme contreperformance française à Murrayfield, tout le monde ne parle que de la prestation catastrophique de Dupont. Ce dernier a en effet livré l’un des pires matchs de sa carrière, un peu à l’image de toute son équipe, qui a été méconnaissable. Mais pour certains, il ne faut pas être trop critique. « C'est trop gros pour être vrai. On ne peut pas brûler tout ce qu’on a encensé il y a huit jours, avec le début du Tournoi » a expliqué Denis Charvet sur RMC, deux jours après cette très grosse défaite du XV de France.