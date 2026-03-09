«Il se passe un truc», malaise annoncé pour Antoine Dupont et le XV de France ?

Pierrick Levallet

La défaite du XV de France contre l’Ecosse de ce samedi continue de faire réagir. Antoine Dupont et les siens se sont inclinés à Edimbourg (50-40). Et dans la presse étrangère, ce revers fait encore parler puisqu’on commencerait à évoquer l’hypothèse du malaise dans le vestiaire de Fabien Galthié pour justifier une telle performance.

Plutôt bien engagé dans ce Tournoi des VI Nations, avec des victoires contre l’Irlande, le Pays de Galles et l’Italie, le XV de France s’avançait avec presque un statut de favori contre l’Ecosse ce samedi. Mais la rencontre n’a pas tourné en la faveur d’Antoine Dupont et de ses partenaires. Les hommes de Fabien Galthié se sont en effet inclinés à Edimbourg (50-40). Et un tel score a eu de quoi surprendre.

Antoine Dupont pas épargné par la presse étrangère après l'Ecosse En effet, le XV de France n’avait plus encaissé autant de points dans un match du Tournoi des VI Nations depuis 2015. Alors naturellement, un tel revers n’a pas manqué de faire réagir. Et Antoine Dupont n’a pas été épargné par les critiques à l’étranger. « Zéro offload en première mi-temps et un Dupont lent comme un escargot » a ainsi lancé The Times. L’hypothèse du malaise commence même à être évoquée. « Quand même Antoine Dupont galère, vous savez qu’il se passe un truc particulier » a expliqué BBC Sport.