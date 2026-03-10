Mercato - PSG : Le transfert à 45M€ qui choque Pierre Ménès !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG devrait se montrer très actif après deux mercatos très discrets qui a vu seulement deux joueurs de champ arriver. La revue d'effectif s'annonce donc importante et un transfert à 45M€ interpelle déjà Pierre Ménès qui assure qu'il n'y croit pas du tout.

L'été prochain, le PSG devrait se montrer beaucoup plus actif sur le mercato. Il faut dire que les Parisiens ont pris conscience de l'importance d'avoir un effectif très étoffé après cette saison à rallonge. Dans cette optique, plusieurs mouvements sont attendus, notamment en ce qui concerne les départs. C'est ainsi que certains remplaçants pourraient réclamer leur transfert, c'est le cas de Lee Kang-In, qui serait visé par l'Atlético de Madrid pour en faire le successeur d'Antoine Griezmann. Le PSG ne serait pas disposé à le vendre pour moins de 45M€. Une information qui choque Pierre Ménès.

Y a 2 choses qui m’ont fait rire. Être le successeur de Griezmann et 45 millions — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 10, 2026

Pierre Ménès choqué par les infos sur Lee Kang-In « Il y a deux choses qui m’ont fait rire. Être le successeur de Griezmann et 45 millions. Deux ans de contrat pour un remplaçant ? Ok ok. Le mec est remplaçant même quand il manque deux milieux. Je m’explique pas certaines hypes », écrit-il sur X en réponse au journaliste Romain Collet Gaudin qui assure que le PSG veut 45M€ pour lâcher Lee Kang-In.