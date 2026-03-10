Mercato - OL : Endrick va retourner au Real Madrid, le nom de son remplaçant est déjà connu ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté sans option d’achat cet hiver, Endrick retournera au Real Madrid une fois l’exercice 2025-2026 terminé. L’OL devra donc lui chercher un remplaçant l’été prochain et, en ce sens, aurait déjà une idée en tête. Un attaquant bien connu en Ligue 1 et notamment par Paulo Fonseca, qui l’a déjà eu sous ses ordres.

À la recherche d’un attaquant cet hiver, l’OL a réussi un grand coup en s’attachant les services d’Endrick. En manque de temps de jeu au Real Madrid, l’international brésilien (14 sélections, 3 buts) est venu en chercher à Lyon, où il ne devrait pas rester au-delà de cette saison. Prêté sans option d’achat, le joueur âgé de 19 ans retournera chez les Merengue cet été, comme l’assurait son agent le mois dernier.

Les débuts d’Endrick 🇧🇷 en Ligue 1. 🔥



𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗤𝗨’𝗨𝗡 😮‍💨 pic.twitter.com/DLMKldqQf7 — Actu Foot (@ActuFoot_) January 18, 2026

« Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison » « Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision est déjà prise et Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. Il n'y a aucune ambiguïté ni secret à ce sujet. L'accord est uniquement un prêt, sans option d'achat, donc Endrick reviendra. Que se passera-t-il la saison prochaine ? Je ne peux pas le prédire, mais je peux vous dire qu'à la fin de cette saison, Endrick redeviendra joueur du Real Madrid », a assuré Thiago Freitas auprès de Win Win.