Mercato - OL : Endrick va retourner au Real Madrid, le nom de son remplaçant est déjà connu ?

Prêté sans option d’achat cet hiver, Endrick retournera au Real Madrid une fois l’exercice 2025-2026 terminé. L’OL devra donc lui chercher un remplaçant l’été prochain et, en ce sens, aurait déjà une idée en tête. Un attaquant bien connu en Ligue 1 et notamment par Paulo Fonseca, qui l’a déjà eu sous ses ordres.
À la recherche d’un attaquant cet hiver, l’OL a réussi un grand coup en s’attachant les services d’Endrick. En manque de temps de jeu au Real Madrid, l’international brésilien (14 sélections, 3 buts) est venu en chercher à Lyon, où il ne devrait pas rester au-delà de cette saison. Prêté sans option d’achat, le joueur âgé de 19 ans retournera chez les Merengue cet été, comme l’assurait son agent le mois dernier.
« Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison »
« Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision est déjà prise et Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. Il n'y a aucune ambiguïté ni secret à ce sujet. L'accord est uniquement un prêt, sans option d'achat, donc Endrick reviendra. Que se passera-t-il la saison prochaine ? Je ne peux pas le prédire, mais je peux vous dire qu'à la fin de cette saison, Endrick redeviendra joueur du Real Madrid », a assuré Thiago Freitas auprès de Win Win.
Jonathan David pour remplacer Endrick ?
L’OL devra donc lui chercher un remplaçant et, d’après les informations de Tuttosport, aurait déjà une piste en tête. En effet, les Gones seraient intéressés par Jonathan David. Arrivé à la Juventus l’été dernier, l’international canadien (73 sélections, 37 buts) vit une première saison difficile avec les Bianconeri, lui qui totalise 7 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Un joueur que Paulo Fonseca connaît bien pour l’avoir eu sous ses ordres pendant ses deux années au LOSC, entre 2022 et 2024. La Vieille Dame attendrait entre 25 et 30M€ pour s’en séparer. Une somme assez conséquente pour l’OL, toujours en proie à des problèmes financiers, d’autant plus que le salaire de l’attaquant âgé de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2030, est estimé à 11M€ par saison.