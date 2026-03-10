Mercato - OM : «Ce sont des rapaces», les révélations qui risquent de faire parler après ce départ

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM poursuit sa grande réorganisation au sein de son organigramme entamée ces dernières semaines. Après Pablo Longoria, remplacé par Alban Juster à la présidence du club, le départ d’un autre dirigeant de Marseille devrait être bientôt officialisé et une personne a promis de faire des révélations sur ce dossier prochainement.

Après Pablo Longoria, qui a été écarté et remplacé par Alban Juster, Fabrizio Ravanelli devrait être le prochain à quitter l’OM. Nommé conseiller institutionnel et sportif du président à l’été 2024, l’ancien international italien a peu à peu à peu disparu depuis le printemps dernier et, d’après les informations de La Provence, son départ devrait être officialisé très bientôt.

Mercato - OM : «Ils sont irremplaçables», les deux transferts qui ont coûté très cher... https://t.co/xWd0B0RsR7 — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

Une procédure de licenciement engagée contre Ravanelli Selon le quotidien régional, une procédure de licenciement a été engagée contre Fabrizio Ravanelli, ce que l’OM n’a pas souhaité confirmer. Une source proche du club a indiqué que l’Italien ne ferait bientôt plus partie de l’organigramme et qu’il était affecté par la fin de son histoire à Marseille. En réponse au papier du journaliste de La Provence Alexandre Jacquin, intitulé « OM : Ravanelli bientôt parti, quel gâchis », Mohamed Toubache-Ter a promis de faire d’autres révélations concernant le départ de Fabrizio Ravanelli.