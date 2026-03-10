C'est décidé pour Zinedine Zidane : Ce pays dans lequel il n'ira jamais !

Depuis ses débuts en tant qu'entraîneur, Zinedine Zidane s'est mis d'énormes barrières pour ses choix de carrière. Résultat, à part le Real Madrid, il n'a jamais entraîné d'autres clubs. Et visiblement, il y a une destination en particulier qu'il ne rejoindra jamais.
Comme pour sa carrière de joueurs, Zinedine Zidane n'a pas perdu de temps pour connaître le succès en tant qu'entraîneur. En effet, à peine arrivé sur le banc du Real Madrid, Zizou a tout gagné, décrochant notamment trois Ligues des champions de suite. Difficile donc derrière de trouver un nouveau club susceptible de répondre à ses ambitions. La Juventus, compte tenu de son passé de joueur, l'OM, grâce à ses origines marseillaises, ou le PSG pour entraîner le plus grand club de son pays, ont été des options. Cependant, pour Patrice Evra, la Premier League n'a jamais été envisagée pour l'ancien numéro 10 des Bleus.
Zidane a choisi sa future destination depuis longtemps
« Je ne pense pas que nous verrons un jour Zinedine Zidane entraîner en Premier League. Je pense qu'il se concentre sur le poste de sélectionneur de l'équipe de France. En tant qu'entraîneur de club, il a déjà tout prouvé. Il a remporté trois Ligues des champions et la Liga. Zizou veut évoluer au niveau international. Didier Deschamps a fait un excellent travail, je pense que Zizou est son remplaçant naturel », assure-t-il dans des propos accordés à Stake, avant d'évoquer la puissance offensive de l'équipe de France sur laquelle pourra s'appuyer Zinédine Zidane dès l'été prochain.
« C'est le problème que nous avons toujours eu avec l'équipe de France : nous avons tellement de qualité à tous les postes que l'effectif est énorme. Parfois, nous avons l'air trop bons et nous pouvons perdre des matchs parce que nous sommes trop arrogants. Je ne pense pas qu'une autre équipe puisse rivaliser avec notre effectif, mais nous pouvons être trop confiants. Didier Deschamps essaie de travailler là-dessus. Quand on voit l'équipe de France, on n'hésiterait jamais à parier sur notre victoire au Tournoi international de football, mais parfois, même si l'on a le meilleur effectif, cela ne signifie pas toujours que l'on a le meilleur onze », ajoute Patrice Evra.