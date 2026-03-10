XV de France - Antoine Dupont : Les nouvelles images de son accrochage avec un adversaire

Axel Cornic

La défaite du XV de France en Ecosse (50-40), fait énormément parler depuis quelques jours. C’est surtout parce que les épisodes polémiques sont nombreux et notamment le petit clash entre Antoine Dupont et don vis-à-vis, Ben White. On a en effet vu le capitaine français refuser le serrer la main du demi de mêlée écossais après la rencontre, alimentant des vifs débats.

C’est peut-être l’un des pires matchs de la carrière d’Antoine Dupont. Attendu en Ecosse, le capitaine du XV de France a totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield, à l’image de la plupart de ses coéquipiers. Mais c’est surtout ce qui s’est passé en marge de cette rencontre du Tournoi des 6 Nations qui a alimenté les débats ces derniers jours.

Antoine Dupont chambré par Ben White Chambré durant une bonne partie de la rencontre, Dupont a en effet refusé de serrer la main de Ben White lors de la traditionnelle haie d’honneur d’après-match. L’Ecossais a tendu la main au passage de son adversaire, qui l’a tout simplement repoussé avec un petit échange pas vraiment amical qui s’en est suivi. Evidemment les supporters français ont apporté leur soutien à leur star en expliquant qu’il a eu raison de réagir de la sorte après le traitement dont il a fait l’objet, tandis qu’à l’étranger on n’a pas hésité à le critiquer, rappelant les sacro-saintes valeurs du rugby.