Ni Antoine Dupont ni Matthieu Jalibert : Le joueur le plus impressionnant du XV de France, c'est lui !

Le XV de France a connu un sérieux coup d'arrêt en Ecosse (40-50) où ses chances de Grand Chelem se sont envolées. Une rencontre durant laquelle Antoine Dupont a particulièrement déçu. D'ailleurs, un ancien joueur du XV de France assure que c'est un autre Français qui l'impressionne le plus.
Depuis le début du Tournoi des VI Nations, plusieurs joueurs du XV de France se sont distingués, c'est notamment le cas d'Antoine Dupont, Matthieu Jalibert ou encore Louis Bielle-Biarrey, régulièrement mis en avant grâce à leur jeu spectaculaire. La déroute en Ecosse samedi (40-50) a toutefois rebattu les cartes. D'ailleurs, pour Brice Dulin, le joueur du XV de France le plus impressionnant ne fait pas partie de ces trois-là.
Le choix surprenant de Brice Dulin
« Le joueur qui m'impressionne le plus ? Thibaud Flament. Il est capable d'être hyper puissant et technique en même temps. Il a joué un petit peu dix chez les jeunes et ça se ressent dans son jeu. Je le trouve très, très bon », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de citer le nom du joueur le plus impressionnant dans le camp adverse, en Ecosse.
«Le joueur qui m'impressionne le plus ? Thibaud Flament»
« Finn Russell avec qui j'ai joué au Racing. Au début, il m'impressionnait par ses qualités et ce côté détaché. Il était capable de rendre fous les mecs. Je me souviens d'un match lorsque je reviens de blessure (après une rupture des ligaments croisés du genou gauche en mars 2018). On prend un jeu au pied à l'Arena dans l'en-but. Il récupère le ballon. Je suis sous les poteaux. Je suis persuadé qu'il va aplatir et finalement il me fait une passe vrillée comme il en a le secret. On se fait intercepter et on prend un essai. Ça, c'était Finn. Maintenant, il est capable de mieux gérer le tempo du match. Il est devenu un joueur d'échecs. Il a gagné en régularité au pied et dans son jeu en général. Il a fait de son côté imprévisible une force parce qu'il le maîtrise totalement. Il est vraiment impressionnant », ajoute Brice Dulin.