Ni Antoine Dupont ni Matthieu Jalibert : Le joueur le plus impressionnant du XV de France, c'est lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le XV de France a connu un sérieux coup d'arrêt en Ecosse (40-50) où ses chances de Grand Chelem se sont envolées. Une rencontre durant laquelle Antoine Dupont a particulièrement déçu. D'ailleurs, un ancien joueur du XV de France assure que c'est un autre Français qui l'impressionne le plus.

Depuis le début du Tournoi des VI Nations, plusieurs joueurs du XV de France se sont distingués, c'est notamment le cas d'Antoine Dupont, Matthieu Jalibert ou encore Louis Bielle-Biarrey, régulièrement mis en avant grâce à leur jeu spectaculaire. La déroute en Ecosse samedi (40-50) a toutefois rebattu les cartes. D'ailleurs, pour Brice Dulin, le joueur du XV de France le plus impressionnant ne fait pas partie de ces trois-là.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 LE NOUVEL ESSAI ÉCOSSAIS 🤯



Doublé pour Kyle Steyn et l’Écosse prend le large !



➡️ Suivez le match en direct sur TF1 📺#GreatnessM6N #Since1883 #ECOFRA pic.twitter.com/UpdgXQ1rt8 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 7, 2026

Le choix surprenant de Brice Dulin « Le joueur qui m'impressionne le plus ? Thibaud Flament. Il est capable d'être hyper puissant et technique en même temps. Il a joué un petit peu dix chez les jeunes et ça se ressent dans son jeu. Je le trouve très, très bon », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de citer le nom du joueur le plus impressionnant dans le camp adverse, en Ecosse.