Cyclisme - Mercato : UAE approche Seixas ? La réponse de Décathlon-CMA CGM !

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, le média Het Laatste Nieuws a révélé que l'équipe UAE Team Emirates ciblait Paul Seixas dans l'optique de la fin de son contrat à la fin de l'année 2027, afin de prendre un jour la succession de Tadej Pogacar. Des premiers contacts auraient même été pris à cet effet. Dominique Serieys, le manager général de Décathlon-CGA CGM, a été interrogé à ce sujet. Et il a répondu...

En début de semaine, le média Het Laatste Nieuws a sorti une bombe en révélant que l'équipe UAE Team Emirates, actuellement focalisée sur la recherche du coureur qui sera amené à prendre un jour la succession de Tadej Pogacar, aurait jeté son dévolu sur le diamant français Paul Seixas, sous contrat avec Décathlon-CMA CGM jusqu'à la fin de l'année 2027. Selon HLN, UAE aurait d'ores et déjà pris contact avec le coureur tricolore pour tenter de le convaincre de signer à partir de 2028.

« Si Paul croit en notre projet, alors nous continuerons ensemble » Quand bien même elle apparaît éloignée à ce jour, la perspective de voir Seixas quitter l'équipe Décathlon CMA CGM pour s'engager avec UAE Team Emirates, est-elle sérieuse ? Ces dernières heures, la question a été posée pour son site dnlbenson.substack.com par le journaliste Daniel Benson à Dominique Serieys, le manager général de la formation française. Ce dernier n'a pas éludé le sujet, répondant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Honnêtement, je suis confiant. Si Paul ne souhaite pas rester, c'est son choix. C'est pourquoi je suis confiant, car s'il croit en notre projet, alors nous continuerons ensemble. Honnêtement, nous ne sommes pas pressés. Nous envisageons un contrat à long terme, car la vision de Decathlon CMA CGM pour l'avenir dépasse les trois ans. Il nous faut aller plus loin. Notre vision doit s'étendre au-delà de 2030, vers 2035, et peu d'équipes peuvent se le permettre ».