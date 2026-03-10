Voyage à Paris : Le malaise provoqué par Kylian Mbappé

Victime d'une blessure au genou, qu'il traine depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé s'est rendu à Paris dernièrement pour avoir un second avis médical. Toutefois, son choix n'est pas validé par tout le monde, loin de là. En effet, un pensionnaire du Real Madrid a fait passer un message clair sur la décision de Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé souffre d'un genou depuis le mois de décembre. Alors qu'il a continué à jouer ces derniers mois, le numéro 10 du Real Madrid a aggravé sa blessure. Contraint de rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, Kylian Mbappé s'est rendu à Paris pour avoir un second avis médical. Toutefois, ce choix est mal vu par certains pensionnaires du Real Madrid, notamment Federico Valverde.
«Je suis convaincu d’être entouré des meilleurs»
Présent en conférence de presse d'avant-match ce mardi (Real Madrid - Manchester City ce mercredi soir au Bernabeu), Federico Valverde s'est livré sur l'absence Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé ? C’est un joueur très important, mais maintenant que nous préparons le match… l’important est de rester concentrés et de tout donner. De donner 100% en attaque et en défense… et d’obtenir un bon résultat pour le match retour », a confié l'international uruguayen, avant d'en rajouter une couche.
«J’ai une grande confiance envers le Real Madrid»
« Le voyage de Kylian Mbappé à Paris et celui de Jude Bellingham à Londres pour avoir des seconds avis médicaux ? J’ai tout ce qu’il faut ici et je suis convaincu d’être entouré des meilleurs. J’ai une grande confiance envers le Real Madrid et j’ai un kinésithérapeute qui est mon bras droit ; je m’en remets entièrement à son jugement. Depuis la fin du match contre le Celta, je ne pense qu’à City. Les éléments extérieurs ne nous affectent pas. Nous aborderons ce match avec les meilleures intentions et j’espère que ce sera une belle soirée », a affirmé Federico Valverde avant les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.