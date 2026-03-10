Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé choisit son transfert, «j'ai été surpris»...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé a plusieurs fois affirmé qu'il avait réalisé son rêve en signant au sein de la Casa Blanca. Et pourtant, un ancien international français se dit surpris du choix de l'ancien attaquant du PSG qu'il aurait bien vu dans un autre club.

L'avenir de Kylian Mbappé a longtemps fait parler ces dernières années. Et pour cause, son départ du PSG était régulièrement évoqué mais il a mi du temps à se concrétiser. Au point même qu'il avait prolongé son contrat en 2022. Finalement, en 2024, le crack de Bondy a bel et bien quitté le PSG à l'issue de son bail et sans surprise, il s'est engagé avec le Real Madrid, le club de ses rêves. Néanmoins, d'autres équipes ont tenté leur chance, à l'image de Liverpool. D'ailleurs, Patrice Evra est surpris que le capitaine des Bleus n'ait pas rejoint les Reds, un club fait pour lui. Mais c'est désormais trop tard.

Fan : "Tu viens pour PSG-Monaco ?"



Mbappé : "NON, il y a le Real qui joue"



Fan : "On s'en fout du Real, ici c'est Paris !"



L'échange marrant du Kyks avec un de ses supporters. ❤️😂pic.twitter.com/MdBSrGQwVN — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 6, 2026

Evra aurait bien vu Mbappé à Liverpool « J'ai été surpris que Kylian Mbappé ne rejoigne pas Liverpool. Il aurait été parfait pour le club. Mais son rêve était de jouer pour le Real Madrid, comme beaucoup de joueurs », lance-t-il dans une interview accordée à Stake, avant d'en rajouter une couche au sujet de futur de Kylian Mbappé.