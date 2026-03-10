Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé choisit son transfert, «j'ai été surpris»...

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé a plusieurs fois affirmé qu'il avait réalisé son rêve en signant au sein de la Casa Blanca. Et pourtant, un ancien international français se dit surpris du choix de l'ancien attaquant du PSG qu'il aurait bien vu dans un autre club.
L'avenir de Kylian Mbappé a longtemps fait parler ces dernières années. Et pour cause, son départ du PSG était régulièrement évoqué mais il a mi du temps à se concrétiser. Au point même qu'il avait prolongé son contrat en 2022. Finalement, en 2024, le crack de Bondy a bel et bien quitté le PSG à l'issue de son bail et sans surprise, il s'est engagé avec le Real Madrid, le club de ses rêves. Néanmoins, d'autres équipes ont tenté leur chance, à l'image de Liverpool. D'ailleurs, Patrice Evra est surpris que le capitaine des Bleus n'ait pas rejoint les Reds, un club fait pour lui. Mais c'est désormais trop tard.
Evra aurait bien vu Mbappé à Liverpool
« J'ai été surpris que Kylian Mbappé ne rejoigne pas Liverpool. Il aurait été parfait pour le club. Mais son rêve était de jouer pour le Real Madrid, comme beaucoup de joueurs », lance-t-il dans une interview accordée à Stake, avant d'en rajouter une couche au sujet de futur de Kylian Mbappé.
« Quand la Casa Blanca vous appelle, vous ne refusez pas. Ce serait formidable s'il venait finalement en Premier League, il a le physique et la vitesse pour ça. Mais il est difficile de demander à quelqu'un de quitter le Real Madrid une fois qu'il y est », ajoute Patrice Evra. Par conséquent, l'ancien international français aurait bien aimé voir Kylian Mbappé évoluer en Premier League. Mais cela désormais trop tard car même si l'attaquant français n'a que 27 ans, il est désormais difficile de l'imaginer quitter le club merengue pour un autre club européen.