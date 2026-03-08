OM : Frank McCourt donne son accord, «c’est important pour le projet»

Propriétaire de l’OM depuis près de 10 ans, Frank McCourt a donné son accord pour qu’une première historique puisse avoir lieu dans l’enceinte de Marseille, le Stade Vélodrome. Une étape importante pour le projet mis en place par le club et qui a déjà connu un beau succès dans la cité phocéenne.
Après quelques matchs de Martigues la saison dernière en Ligue 2, le Stade Vélodrome va bientôt accueillir une nouvelle équipe. Comme annoncé par l’OM il y a une quinzaine de jours, son équipe féminine aura bientôt l’opportunité de jouer pour la toute première fois dans son stade, à l’occasion de la réception de Montpellier le 28 mars prochain, pour le compte de la 19e journée de l’Arkema Première Ligue.
Record d’affluence pour un match de première division féminine ?
Afin d’inciter le plus de personne possible à venir et remplir les 67 000 places du Vélodrome, l’OM a rendu l’accès à cette rencontre gratuit. Il suffit de réserver une place sur le site du club et le record d’affluence pour un match de première division féminine, détenu par l’OL lors de la réception du PSG en 2019 avec 30 661 spectateurs, pourrait bien être battu.
« On tient à remercier Frank McCourt qui nous autorise à jouer ici dans cette enceinte vraiment mythique »
« Quand on voit le nombre de supporters qui se sont pré-inscrits pour le match, je pense que ça se passe plutôt bien. Ils ont fait à peu près 30 000 en dix jours, donc il reste trois semaines. Très sincèrement, à l’OM, on tient à remercier Frank McCourt qui nous autorise à jouer ici dans cette enceinte vraiment mythique. Je crois que pour les joueuses, c’est important, et pour le projet aussi, de donner de la visibilité », s’est réjoui Corinne Diacre, dans un entretien accordé à Canal+. L’entraîneuse des Marseillaises a tout de même rappelé qu’il « ne faut pas se tromper d’objectif non plus, le public c’est bien, nous faudra qu’on réponde présente sur le terrain. Jouer devant 30 ou 40 000, on n’a pas toute l’habitude, mais elles vont vite s’habituer. »