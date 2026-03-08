OM : Frank McCourt donne son accord, «c’est important pour le projet»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Propriétaire de l’OM depuis près de 10 ans, Frank McCourt a donné son accord pour qu’une première historique puisse avoir lieu dans l’enceinte de Marseille, le Stade Vélodrome. Une étape importante pour le projet mis en place par le club et qui a déjà connu un beau succès dans la cité phocéenne.

Après quelques matchs de Martigues la saison dernière en Ligue 2, le Stade Vélodrome va bientôt accueillir une nouvelle équipe. Comme annoncé par l’OM il y a une quinzaine de jours, son équipe féminine aura bientôt l’opportunité de jouer pour la toute première fois dans son stade, à l’occasion de la réception de Montpellier le 28 mars prochain, pour le compte de la 19e journée de l’Arkema Première Ligue.

Un acte fondateur à 𝒗𝒊𝒗𝒓𝒆.

Une première symbolique à 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒈𝒆𝒓.

Un moment d'histoire à 𝒆́𝒄𝒓𝒊𝒓𝒆...



🏟️ 𝑳𝒆𝒔 𝑴𝒂𝒓𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒂𝒊𝒔𝒆𝒔 prennent le Vel : rendez-vous le samedi 28 mars, 18h30, à l'Orange Vélodrome. Entrée 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒆, réservation sur… pic.twitter.com/ySG7cAfUCr — Les Marseillaises (@OMfeminines) February 23, 2026

Record d’affluence pour un match de première division féminine ? Afin d’inciter le plus de personne possible à venir et remplir les 67 000 places du Vélodrome, l’OM a rendu l’accès à cette rencontre gratuit. Il suffit de réserver une place sur le site du club et le record d’affluence pour un match de première division féminine, détenu par l’OL lors de la réception du PSG en 2019 avec 30 661 spectateurs, pourrait bien être battu.