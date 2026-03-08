«Il ne dit pas tout ce qu’il pense…» : Habib Beye déjà pris flagrant délit de mensonge à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois jours après son élimination en quarts de finale de la Coupe de France, l’OM a enchaîné une deuxième victoire consécutive en Ligue 1 samedi sur la pelouse de Toulouse (0-1). Une rencontre après laquelle Habib Beye a salué la solidité de son équipe et l’apport des entrants, mais un consultant estime qu’il ne dit peut-être pas toute la vérité.

Éliminé en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 3-4 aux t.a.b.) mercredi, l’OM retrouvait de nouveau Toulouse samedi soir, cette fois-ci pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a tourné en la faveur des Olympiens (0-1), qui ont ainsi enchaîné une deuxième victoire consécutive en championnat après celle face à l’OL (3-2) la semaine dernière.

🔵 𝗨𝗡𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗤𝗨𝗜 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗗𝗨 𝗕𝗜𝗘𝗡 !



L'OM est 3e de Ligue 1 ce samedi soir #TFCOM pic.twitter.com/WZzM63Li4d — L1+ (@ligue1plus) March 7, 2026

« On a joué avec le groupe aussi et les impact players ont été importants dans ce match » « Après la déception de la Coupe de France, nous étions tous touchés mentalement. Il fallait aborder ce match en sachant qu’il serait très difficile et qu’il faudrait être des combattants », a déclaré Habib Beye en conférence de presse après la rencontre. « La première mi-temps a été maîtrisée dans le jeu, avec un magnifique but de Mason Greenwood sur une attaque dans la profondeur, un type de situation que nous avions déjà exploité lors du match de Coupe de France. En seconde période, c’était davantage une mi-temps de courage et de combat. Nous avons eu plus de difficultés à construire parce que Toulouse a créé des supériorités sur les côtés. Ce qui est sûr, c’est qu’on a fait front, on a défendu ensemble. On a joué avec le groupe aussi et les impact players ont été importants dans ce match, parce qu'athlétiquement, il va falloir qu’on arrive à monter cette équipe pour avoir moins de creux. Je pense qu’on aurait dû être devant avec un but de plus en première période. C’est bien de ne pas prendre de but, parce que ça faisait longtemps que l’on n’avait pas fait de clean sheet. Il n’y en a eu que cinq en Ligue 1 en 2025. C’est très appréciable pour nous en tant qu’équipe. »