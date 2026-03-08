La rupture confirmée à l’OM ? «Ils en ont marre d'être pris pour des co**»

L’OM traverse une passe délicate depuis quelques semaines maintenant. Malgré sa victoire contre Toulouse ce samedi soir en Ligue 1 (0-1), le club phocéen n’est toujours pas sorti d’affaire. Les supporters commenceraient ainsi à en avoir assez. La rupture entre le public marseillais et les hommes d’Habib Beye semble d’ailleurs se confirmer.
«C’est le vide cette saison»
« L’OM va-t-il réussir à se réconcilier avec son public ? Habib Beye il est gentil avec son discours de prof de philo, le travail va ramener les gens au Vélodrome. Le mal est fait, le mal est trop profond cette saison. Je suis sûr que tu puisses réconcilier les supporters de l’OM avec l'équipe car il n’y a plus rien. C’est le vide cette saison » a d’abord lancé Stephen Brun sur RMC.
«C'est peut-être la souffrance de trop»
« Au mois d’août, tu arrivais au Vélodrome, tu prenais le menu, il y avait du caviar, de la truffe,; des beaux petits plats et là tu te retrouves il y un steak pourri de chez Charal. Il y aune 3ème place à aller chercher et les gens s’en foutent de ça. Il y a trop de bordel, ils en ont marre, ils en ont marre d'être pris pour des cons les supporters de l'OM. Ils ont trop souffert, ça fait trop d’années qu'ils souffrent. C'est peut-être la souffrance de trop. S’il devait y avoir d’autres victoires, ce serait un pansement sur une plaie qui est trop grosse » a ensuite ajouté le journaliste. Reste maintenant à voir si l’OM saura reconquérir ses supporters avant la fin de saison.