La rupture confirmée à l’OM ? «Ils en ont marre d'être pris pour des co**»

L’OM traverse une passe délicate depuis quelques semaines maintenant. Malgré sa victoire contre Toulouse ce samedi soir en Ligue 1 (0-1), le club phocéen n’est toujours pas sorti d’affaire. Les supporters commenceraient ainsi à en avoir assez. La rupture entre le public marseillais et les hommes d’Habib Beye semble d’ailleurs se confirmer.

«C’est le vide cette saison» « L’OM va-t-il réussir à se réconcilier avec son public ? Habib Beye il est gentil avec son discours de prof de philo, le travail va ramener les gens au Vélodrome. Le mal est fait, le mal est trop profond cette saison. Je suis sûr que tu puisses réconcilier les supporters de l’OM avec l'équipe car il n’y a plus rien. C’est le vide cette saison » a d’abord lancé Stephen Brun sur RMC.