«J’ai fait croire j’allais devenir président de l’OM» : Le piège tendu sur RMC et ils sont tous tombés dedans

Avec le départ de Pablo Longoria, c’est Alban Juster qui a été nommé président de l'OM. Une nomination temporaire dans l’attente d’un prochain boss. Qui débarquera donc à ce poste ? Il y a quelques années, il y en a un qui avait fait croire à tout le monde qu’il allait devenir le président de l’OM. Et le piège avait fonctionné à merveille.

Alors que la saison est encore loin d'être finie, on se pose déjà des questions sur le visage de l'OM pour le prochain exercice. Et les interrogations sont nombreuses. L’une d’entre elles concerne notamment le poste de président. Suite au départ de Pablo Longoria, Alban Juster est arrivé dans un rôle d’intérimaire. A terme, il sera donc remplacé à Marseille. Mais par qui ?

« J’espère que vous n’allez pas le prendre mal » Il y a quelques années, Eric Di Meco, ancien joueur de l’OM, s’était annoncé comme le prochain président du club phocéen. En effet, il avait fait croire celui à ses collègues sur RMC et ils étaient tous tombés dans le panneau. En 2021, après quelques heures, Di Meco avait fini par révéler la vérité, expliquant alors : « Je culpabilise un peu. J’espère que vous n’allez pas le prendre mal. Depuis hier après-midi, je vous fais une belle blague à tous. Ça a trop bien marché! Vous êtes tous en stress et vous l’avez bien mérité ! Chers auditeurs, j’ai fait croire à toute l’équipe que j’allais devenir président de l’OM ! Ils m’ont trop embêté depuis lundi avec cette histoire ! Je remercie tous ceux qui m’ont aidé dans cette entreprise. J’ai failli cracher le morceau avant parce qu’on m’a dit que vous étiez en transe ».