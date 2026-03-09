L’OM dévoile le nom de son «patron» : L’annonce qui va surprendre tout le monde !

Samedi soir, l'OM s'est relancé en s'imposant à Toulouse en Ligue 1 (1-0). Mais surtout, les Marseillais ont réussi à ne pas encaisser de buts, ce qui n'est pas anodin compte tenu des récents problèmes défensifs. Et il semble que le club phocéen ait retrouvé son patron.
S'il y a bien un joueur qui symbolise les galères de l'OM en ce moment, c'est bien Leonardo Balerdi. Le capitaine marseillais est régulièrement pointé du doigt, et son tir-au-but manqué contre Toulouse en Coupe de France n'a pas arrangé les choses. Et pourtant, après la victoire samedi soir face au TFC en Ligue 1 (1-0), Habibe Beye a confirmé que Leonardo Balerdi était toujours le patron de cette défense.
Beye s'enflamme pour Balerdi
« On a fait une bonne première mi-temps. Le but marqué est mérité. En seconde, on a subi beaucoup de situations, mais on a montré de l’abnégation. On fait un clean sheet. Ça faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. C’est une bonne chose pour l’équipe qui a beaucoup travaillé. Je suis satisfait de la première période. On a eu de la maîtrise en première. Le but, dans sa construction, est magnifique. On a été très solide. Je suis très content de la performance de Leo ce soir. Il a été un patron pour cette défense. Il a montré beaucoup de personnalité. Je suis très satisfait de le voir à ce niveau », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+.
«Il a été un patron pour cette défense»
Des propos qui vont dans le sens de ceux tenus vendredi par Jean-Pierre Papin, qui a pourtant longtemps été très critique à l’égard de Leonardo Balerdi : « A vous écouter et à lire les articles, Balerdi est le seul responsable du naufrage de l’OM sur le terrain. Au football, on ne joue pas tout seul. Tous les coachs qu’il a eu l’ont fait jouer. Il y en a même qui l’ont mis capitaine et j’ai trouvé que ce n’était pas une mauvaise idée. On lui reproche le penalty mais pourquoi d’autres qui étaient plus frais et tranquilles n’y sont pas allés ou n’ont pas osé ? A force de le siffler, marquer ce penalty était peut-être une bouée de sauvetage. Malheureusement pour lui il y est allé et il a loupé. Et on s’acharne sur lui. Je trouve ça un peu dommage parce que c’est quelqu’un qui a des qualités, qui aime le club avec énormément de respect ».