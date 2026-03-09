L’OM dévoile le nom de son «patron» : L’annonce qui va surprendre tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, l'OM s'est relancé en s'imposant à Toulouse en Ligue 1 (1-0). Mais surtout, les Marseillais ont réussi à ne pas encaisser de buts, ce qui n'est pas anodin compte tenu des récents problèmes défensifs. Et il semble que le club phocéen ait retrouvé son patron.

S'il y a bien un joueur qui symbolise les galères de l'OM en ce moment, c'est bien Leonardo Balerdi. Le capitaine marseillais est régulièrement pointé du doigt, et son tir-au-but manqué contre Toulouse en Coupe de France n'a pas arrangé les choses. Et pourtant, après la victoire samedi soir face au TFC en Ligue 1 (1-0), Habibe Beye a confirmé que Leonardo Balerdi était toujours le patron de cette défense.

Beye s'enflamme pour Balerdi « On a fait une bonne première mi-temps. Le but marqué est mérité. En seconde, on a subi beaucoup de situations, mais on a montré de l’abnégation. On fait un clean sheet. Ça faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. C’est une bonne chose pour l’équipe qui a beaucoup travaillé. Je suis satisfait de la première période. On a eu de la maîtrise en première. Le but, dans sa construction, est magnifique. On a été très solide. Je suis très content de la performance de Leo ce soir. Il a été un patron pour cette défense. Il a montré beaucoup de personnalité. Je suis très satisfait de le voir à ce niveau », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+.