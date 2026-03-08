Max Verstappen : Son salaire en Formule 1 dévoilé dans la presse ?

La réputation de Max Verstappen en Formule 1 n’est plus à faire. Quadruple champion du monde, le Néerlandais figure parmi les meilleurs pilotes de la discipline. Le salaire du pilote de Red Bull a d’ailleurs été dévoilé dans la presse, il a de quoi faire rêver les amateurs de la Formule 1.
Depuis quelques années maintenant, Max Verstappen est considéré comme l’un des meilleurs en Formule 1. Le Néerlandais a remporté quatre fois le championnat du monde et n’était pas loin de sa cinquième couronne en 2025, finalement prise par Lando Norris. La réputation du pilote de Red Bull n’est ainsi plus vraiment à faire. Max Verstappen a ainsi droit à un salaire plutôt conséquent dans la discipline, et il a de quoi faire rêver.
Max Verstappen touche le jackpot en Formule 1
Comme rapporté par Voici, le Néerlandais aurait perçu 65,6M€ en 2025. Max Verstappen avait tout simplement le plus gros salaire sur la grille de Formule 1, alors que son nouveau coéquipier Isack Hadjar ne touchait que 500 000€ annuels chez Racing Bulls avant de débarquer chez Red Bull. Le pilote de 28 ans a ainsi eu droit à un sacré pactole, et ses émoluments sont sans doutes similaires en 2026.
«Je suis complètement vidé sur le plan émotionnel et physique»
Max Verstappen a toutefois connu un début de saison chaotique. Le Grand Prix d’Australie ne lui a pas vraiment souri. Après un crash en Q1 pendant les qualifications, le pilote de Red Bull ne s’est contenté que d’une modeste sixième position à Melbourne ce samedi. Le Néerlandais ne portait pas dans son coeur la nouvelle réglementation entrée en vigueur en Formule 1. Et le Grand Prix d’Australie a confirmé ses craintes. « Je ne prends plus aucun plaisir, qu’importe ma place. Je ne prends plus aucun plaisir du tout. Je suis complètement vidé sur le plan émotionnel et physique » a-t-il notamment expliqué ce week-end. Cette sortie ne risque pas de rassurer Red Bull, qui ne sait pas encore ce que Max Verstappen a prévu de faire de son avenir.