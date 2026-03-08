Max Verstappen : Son salaire en Formule 1 dévoilé dans la presse ?

Pierrick Levallet

La réputation de Max Verstappen en Formule 1 n’est plus à faire. Quadruple champion du monde, le Néerlandais figure parmi les meilleurs pilotes de la discipline. Le salaire du pilote de Red Bull a d’ailleurs été dévoilé dans la presse, il a de quoi faire rêver les amateurs de la Formule 1.

Depuis quelques années maintenant, Max Verstappen est considéré comme l’un des meilleurs en Formule 1. Le Néerlandais a remporté quatre fois le championnat du monde et n’était pas loin de sa cinquième couronne en 2025, finalement prise par Lando Norris. La réputation du pilote de Red Bull n’est ainsi plus vraiment à faire. Max Verstappen a ainsi droit à un salaire plutôt conséquent dans la discipline, et il a de quoi faire rêver.

Formule 1 : Changement pour Verstappen, des discussions révélées «autour d’un verre» https://t.co/F89dNsDb6S — le10sport (@le10sport) March 8, 2026

Max Verstappen touche le jackpot en Formule 1 Comme rapporté par Voici, le Néerlandais aurait perçu 65,6M€ en 2025. Max Verstappen avait tout simplement le plus gros salaire sur la grille de Formule 1, alors que son nouveau coéquipier Isack Hadjar ne touchait que 500 000€ annuels chez Racing Bulls avant de débarquer chez Red Bull. Le pilote de 28 ans a ainsi eu droit à un sacré pactole, et ses émoluments sont sans doutes similaires en 2026.