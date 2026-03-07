Les accusations de Lewis Hamilton mettent le feu en F1 : «Ce sont des conner*es»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très ambitieux pour cette saison 2026, Lewis Hamilton n'a toutefois rien pu faire lors de la séance de qualifications à Melbourne face aux Mercedes qui semblent bien parties pour survoler la concurrence. Le septuple champion du monde s'interroge d'ailleurs sur le moteur de son ancienne équipe.

La première séance de qualifications de la saison a rendu son verdict et Mercedes ne peut plus se cacher, ils sont les grands favoris. George Russell a accroché la pole position devant son coéquipier Kimi Antonelli reléguant la concurrence à plus de huit dixièmes. Une situation qui relance les débats sur la conformité du moteur Mercedes qui a été pointée du doigt durant tout l'hiver puisque le motoriste allemand profiterait d'une zone grise du règlement. Et Lewis Hamilton n'a pas caché ses doutes.

Lewis Hamilton accuse Mercedes... « Je ne comprends pas exactement. Ils n’ont pas démontré lors des essais qu’ils pouvaient augmenter la puissance et maintenant, ils en ont trouvé une nouvelle source. Nous devons comprendre de quoi il s’agit. J’espère que ce n’est pas lié au taux de compression. J’espère que c’est simplement une question de puissance brute et que nous devons faire mieux », a-t-il confié dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. « Mais si c’est lié à la compression, je serai déçu que la FIA ait laissé faire, que ce ne soit pas conforme au règlement. Je vais inciter mon équipe à faire de même afin que nous puissions gagner en puissance », ajoute Lewis Hamilton.