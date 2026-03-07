TF1 dévoile une surprise avec Antoine Dupont : Ça va faire parler !

Axel Cornic

Véritable phénomène ballon en main, Antoine Dupont est devenu ces dernières années l’une des personnalités les plus appréciés des Français. Et es marques en profitent, puisque le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France multiplie les apparitions à la télévision, avec un tout nouveau projet qui fait déjà réagir.

Il ne fait peut-être que 1m74, mais Antoine Dupont est un véritable géant du rugby. En France comme à l’étranger on semble manquer de superlatifs pour décrire le demi de mêlée de 29 ans, qui après presque neuf mois d’absence à cause d’une grave blessure au genou, ne semble pas avoir perdu son immense talent.

Dupont est partout Et il l’exprime sur le terrain de rugby, comme en dehors ! Depuis quelques années et notamment après sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, sa popularité a totalement explosé et les marques se battent pour l’avoir. Ainsi, on a notamment vu Antoine Dupont devenir la nouvelle égérie de Volvic, à l’image d’un certain Zinedine Zidane avant lui. Ce n’est pas tout, puisqu’on l’a également vu dans les réclames pour la ligne automobile Peugeot, ou encore avec son coéquipier Anthony Jelonch promouvoir la marque de lessive Skip.