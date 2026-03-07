TF1 dévoile une surprise avec Antoine Dupont : Ça va faire parler !

Véritable phénomène ballon en main, Antoine Dupont est devenu ces dernières années l’une des personnalités les plus appréciés des Français. Et es marques en profitent, puisque le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France multiplie les apparitions à la télévision, avec un tout nouveau projet qui fait déjà réagir.
Il ne fait peut-être que 1m74, mais Antoine Dupont est un véritable géant du rugby. En France comme à l’étranger on semble manquer de superlatifs pour décrire le demi de mêlée de 29 ans, qui après presque neuf mois d’absence à cause d’une grave blessure au genou, ne semble pas avoir perdu son immense talent.
Dupont est partout
Et il l’exprime sur le terrain de rugby, comme en dehors ! Depuis quelques années et notamment après sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, sa popularité a totalement explosé et les marques se battent pour l’avoir. Ainsi, on a notamment vu Antoine Dupont devenir la nouvelle égérie de Volvic, à l’image d’un certain Zinedine Zidane avant lui. Ce n’est pas tout, puisqu’on l’a également vu dans les réclames pour la ligne automobile Peugeot, ou encore avec son coéquipier Anthony Jelonch promouvoir la marque de lessive Skip.
La nouvelle pub Gerblé
On peut désormais en ajouter une autre à la liste ! En marge de la rencontre entre le XV de France et l’Ecosse du Tournoi des 6 Nations diffusé sur TF1 ce samedi, il est apparu dans la toute nouvelle publicité de la marque Gerblé. On voit Antoine Dupont dans la salle de musculation du Stade Toulousain, avec ses coéquipiers Thibaud Flament et Théo Ntamack... qui osent lui voler son « dernier » paquet de biscuits ! Beaucoup plus petit que les deux mastodontes il n’arrive à récupérer son dû, mais finalement les trois se retrouvent pour manger les gâteaux ensemble.