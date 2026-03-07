«Ambiance exécrable» au PSG : Un gros malaise est révélé en privé ! 

Alexis Brunet

Vendredi soir, le PSG n’a pas réussi à s’imposer face à l’AS Monaco en ouverture de la 25ème journée de Ligue 1. Les Parisiens ne sont pas aussi dominateurs que la saison dernière en championnat, mais cela n’est pas le plus gros problème que traverse Paris. En effet, l’ambiance serait loin d’être bonne dans les bureaux du club de la capitale.

Contre l’AS Monaco en ouverture de la 25ème journée de Ligue 1, le PSG avait l’occasion de prendre sept points d’avance sur son principal rival, le RC Lens, qui affronte Metz dimanche. Malheureusement, les coéquipiers de Willian Pacho n’ont pas saisi cette chance, puisqu’ils se sont inclinés 3-1 contre les Monégasques.

« Son vrai challenge sera de… » Avec cette défaite contre l’AS Monaco, le PSG ne prépare pas très bien sa réception de Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des champions mercredi soir. Toutefois, selon le journaliste Romain Molina, il n’y a pas vraiment de raison de s’inquiéter d’un point de vue sportif à Paris. « Plus qu'un renouvellement d'effectif approfondi, le PSG n'a tout simplement pas la fraicheur de la saison dernière (mentalement et physiquement), y compris le staff qui le sait parfaitement depuis des mois. Pas de quoi s'inquiéter outre mesure : combien d'équipes gagnant ce pour quoi elles luttent pendant une décennie vivent une décompression l'année suivante (et a fortiori avec un calendrier à rallonge vu l'ensemble des compétitions) ? En attendant, sans être dominateur comme l'an dernier – surtout la deuxième partie de saison exceptionnelle –, le PSG est premier en Ligue 1 et toujours qualifié en Ligue des champions, et son vrai challenge sera de gérer l'intersaison pour redémarrer un "nouveau" cycle la saison prochaine », a estimé le journaliste sur son compte X.