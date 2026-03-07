«Ambiance exécrable» au PSG : Un gros malaise est révélé en privé ! 

Vendredi soir, le PSG n’a pas réussi à s’imposer face à l’AS Monaco en ouverture de la 25ème journée de Ligue 1. Les Parisiens ne sont pas aussi dominateurs que la saison dernière en championnat, mais cela n’est pas le plus gros problème que traverse Paris. En effet, l’ambiance serait loin d’être bonne dans les bureaux du club de la capitale.
Contre l’AS Monaco en ouverture de la 25ème journée de Ligue 1, le PSG avait l’occasion de prendre sept points d’avance sur son principal rival, le RC Lens, qui affronte Metz dimanche. Malheureusement, les coéquipiers de Willian Pacho n’ont pas saisi cette chance, puisqu’ils se sont inclinés 3-1 contre les Monégasques.
« Son vrai challenge sera de… »
Avec cette défaite contre l’AS Monaco, le PSG ne prépare pas très bien sa réception de Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des champions mercredi soir. Toutefois, selon le journaliste Romain Molina, il n’y a pas vraiment de raison de s’inquiéter d’un point de vue sportif à Paris. « Plus qu'un renouvellement d'effectif approfondi, le PSG n'a tout simplement pas la fraicheur de la saison dernière (mentalement et physiquement), y compris le staff qui le sait parfaitement depuis des mois. Pas de quoi s'inquiéter outre mesure : combien d'équipes gagnant ce pour quoi elles luttent pendant une décennie vivent une décompression l'année suivante (et a fortiori avec un calendrier à rallonge vu l'ensemble des compétitions) ? En attendant, sans être dominateur comme l'an dernier – surtout la deuxième partie de saison exceptionnelle –, le PSG est premier en Ligue 1 et toujours qualifié en Ligue des champions, et son vrai challenge sera de gérer l'intersaison pour redémarrer un "nouveau" cycle la saison prochaine », a estimé le journaliste sur son compte X.
Une ambiance exécrable régnerait dans les bureaux du PSG
Si d’un point de vue sportif tout va encore plutôt bien pour le PSG, ce n’est pas le cas dans les bureaux selon Romain Molina. D’après le journaliste, une ambiance exécrable y régnerait et une affaire de harcèlement sexuel aurait même été étouffée. « Le seul vrai problème, c'est davantage l'ambiance exécrable dans les bureaux, la manière dont le personnel change sans cesse avec des salaires ridicules et la gestion très discutable de certains dirigeants. Victoriano Melero qui se prend pour le plus grand DG au monde tout en politisant son secteur avec des idées qui feraient bondir beaucoup de supporters. Michel Besnard qui se prend davantage pour un référent supporter qu'un directeur de sécurité. Arnaud Reyre, le directeur des revenus du stade, qui a permis la progression express d'une employée pour des raisons n'ayant rien à voir avec le travail (employée finalement partie au... PFC - qui s'est encore fait avoir - car le CE du PSG avait bien compris le manège) dans un secteur, la billetterie, où plusieurs affaires ont été étouffées, dont une de harcèlement sexuel il y a quelque temps. Bref, s'il y a quelque chose à réformer d'urgence au PSG, ce n'est pas le terrain, mais davantage ce qui se passe dans les bureaux. »