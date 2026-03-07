L'entraîneur du PSG cherche la taupe dans le vestiaire : «Il a pêté un câble»

Club historique du championnat de France, le PSG connaît un énorme succès surtout depuis le début des années 2010. Le club de la capitale s'est complètement transformé depuis l'ère QSI même si tout n'a pas toujours été tout rose. En effet, le PSG a parfois été envahi par une taupe dans le vestiaire, ce qui perturbait l'équilibre en interne. Un ancien joueur se souvient de la crise d'un ancien entraîneur.
Ancien joueur du PSG de 2008 à 2013, Guillaume Hoarau a vécu beaucoup de choses à Paris. Il était notamment présent lorsqu'un épisode avec une taupe a secoué le vestiaire. Il s'est confié à L'Equipe sur cet événement dans une interview retraçant les événements les plus marquants de sa carrière. Visiblement, celui-ci en faisait partie.
Antoine Kombouaré dépasse les bornes
A Paris, une taupe a déjà sévi au milieu des années 2000 et son identité n'a finalement jamais été retrouvée. Quelques années plus tard, la même situation a encore semé la pagaille au sein du vestiaire, jusqu'à énerver Antoine Kombouaré, entraîneur du PSG à cette époque. « Au PSG, à l'époque de la taupe. Dans le vestiaire, Antoine Kombouaré pète un câble. Il balance la poubelle, des insultes : "Tant qu'on ne sait pas qui c'est, on ne bouge pas de là !". On n'a jamais su qui c'était. Et si les anciens n'interviennent pas pour le calmer, tout aurait pu arriver » assure Guillaume Hoarau à L'Equipe. Un événement qui l'aura marqué visiblement...
Kombouaré prêt pour un nouveau défi
Entraîneur français de renom, Antoine Kombouaré vient de s'engager avec le Paris FC. L'ancien coach du FC Nantes a connu une expérience au PSG de 2009 à 2011 qui a été marquée par cet épisode avec une taupe dans le vestiaire. Son caractère sanguin n'a pas été oublié par Guillaume Hoarau. Mais quelques semaines plus tard, il finit par être remercié par son club avant Noël et remplacé tout de suite par Carlo Ancelotti.