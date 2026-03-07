«T’en as rien à br*nler» : Le PSG provoque une scène «surréaliste»

A cause d'un accord avec le PSG, des supporters ont manifesté leur colère dans un stade de Ligue 1 ce samedi après-midi. En effet, ce groupe de fans a édité un journal pour s'en prendre à la direction de son club, caricaturant son président sur une photo. De surcroit, des banderoles protestataires ont été déployées.
Pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1, le FC Nantes a reçu le SCO d'Angers ce samedi après-midi. Comme rapporté par RMC Sport, des dizaines de supporters des Canaris ont distribué un journal intitulé « Le Qatari déchaîné » dans les travées de la Beaujoire, et ce, quelques minutes après le coup d'envoi de la rencontre.
«Le FCN devient la p*** du PSG»
Dans une scène « assez surréaliste », comme en témoigne un journaliste de RMC Sport présent sur place, ces supporters - cagoulés pour la plupart - ont lancé des dessins dans la tribune présidentielle, située en dessous de celle de la presse, avant de rejoindre la tribune Loire. Le dessin étant une caricature de Nasser Al-Khelaïfi et de Waldemar Kita.
«C'est bien Waldemar, tu es un bon toutou»
Sur cette caricature, intitulée « Kita se met encore à genoux », on peut voir Waldemar Kita à genoux et en train de cirer les chaussures de Nasser Al-Khelaïfi, qui est assis sur un fauteuil avec la Tour Eiffel en arrière plan. Dans une bulle, le président du PSG dit : « C'est bien Waldemar, tu es un bon toutou ! », et son homologue du FC Nantes répond : « Merci patron, je peux avoir une place pour la finale ? ». Et en bas de la photo, on peut lire en capitales rouges : « Nouvelle multipropriété : le FCN devient la p*** du PSG ». Ces supporters du FC Nantes protestant contre l'accord entre le PSG, le FC Nantes et la LFP pour reporter leur rencontre comptant pour la 26ème journée de Ligue 1. Initialement prévu à la mi-mars, ce match entre Parisiens et Canaris aura finalement lieu à la mi-avril, et ce, pour permettre aux joueurs de Luis Enrique de bien préparer leur huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Chelsea. De surcroit, des banderoles ont été déployées à la Beaujoire ce samedi après-midi. « PSG-FCN décalé : on va se mettre en difficulté pour les beaux yeux du PSG. Waldemar, t'en as vraiment plus rien à branler. Trop d'humiliations brisent notre motivation », peut-on lire.