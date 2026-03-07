«T’en as rien à br*nler» : Le PSG provoque une scène «surréaliste»

Amadou Diawara

A cause d'un accord avec le PSG, des supporters ont manifesté leur colère dans un stade de Ligue 1 ce samedi après-midi. En effet, ce groupe de fans a édité un journal pour s'en prendre à la direction de son club, caricaturant son président sur une photo. De surcroit, des banderoles protestataires ont été déployées.

Pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1, le FC Nantes a reçu le SCO d'Angers ce samedi après-midi. Comme rapporté par RMC Sport, des dizaines de supporters des Canaris ont distribué un journal intitulé « Le Qatari déchaîné » dans les travées de la Beaujoire, et ce, quelques minutes après le coup d'envoi de la rencontre.

💥 "PSG-FCN décalé : on va se mettre en difficulté pour les beaux yeux du PSG. Waldemar, t'en as vraiment plus rien à branler"



Les banderoles des supporters nantais sur le report du match, réclamé et obtenu par les Parisiens pour préparer au mieux leur 8e de finale de C1. pic.twitter.com/eMkDpdPcoT — RMC Sport (@RMCsport) March 7, 2026

«Le FCN devient la p*** du PSG» Dans une scène « assez surréaliste », comme en témoigne un journaliste de RMC Sport présent sur place, ces supporters - cagoulés pour la plupart - ont lancé des dessins dans la tribune présidentielle, située en dessous de celle de la presse, avant de rejoindre la tribune Loire. Le dessin étant une caricature de Nasser Al-Khelaïfi et de Waldemar Kita.