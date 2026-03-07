«Plusieurs affaires ont été étouffées» : Un journaliste dévoile un cas «de harcèlement sexuel» au PSG

Alexis Brunet

Avec sa défaite contre l’AS Monaco vendredi soir, le PSG ne compte que quatre points d’avance sur le RC Lens qui peut revenir à seulement une unité en cas de victoire contre Metz dimanche. Le club de la capitale n’est pas au mieux sportivement depuis quelques semaines, mais en parallèle de cela il y aurait également de gros problèmes au sein des bureaux avec notamment une affaire de harcèlement sexuel.

Comparée à la saison dernière où les Parisiens s’étaient montrés très impressionnants, cette année le PSG a un peu plus de difficultés. Loin d’être très dominateur en Ligue 1, le club de la capitale s’est incliné vendredi soir contre l’AS Monaco. À domicile, les coéquipiers de Vitinha ont encaissé trois buts (1-3) et le RC Lens a donc la possibilité dimanche face à Metz de revenir à seulement un point de Paris en cas de victoire.

« L'ambiance exécrable dans les bureaux… » Le PSG n’est donc pas en très grande forme d’un point de vue sportif, mais il y a des problèmes plus graves. Selon le journaliste Romain Molina, qui a pris la parole sur son compte X, une ambiance exécrable régnerait au sein des bureaux du club de la capitale. « Le seul vrai problème, c'est davantage l'ambiance exécrable dans les bureaux, la manière dont le personnel change sans cesse avec des salaires ridicules et la gestion très discutable de certains dirigeants. Victoriano Melero qui se prend pour le plus grand DG au monde tout en politisant son secteur avec des idées qui feraient bondir beaucoup de supporters. Michel Besnard qui se prend davantage pour un référent supporter qu'un directeur de sécurité. »