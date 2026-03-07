Problème de comportement au PSG : Luis Enrique a ciblé certains joueurs…

Alexis Brunet

Après les barrages de Ligue des champions, le PSG retrouvait l’AS Monaco vendredi soir. Devant ses supporters, le club de la capitale s’est incliné 3-1. Les Monégasques ont pris leur revanche et certains Parisiens ont déçu. Luis Enrique aurait d’ailleurs noté ces derniers jours que des joueurs avaient des comportements et des performances en deçà des attentes.

Comparé à la saison dernière, le PSG a beaucoup plus de mal cette année et cela même en Ligue 1. Après une victoire étriquée face au Havre le 28 février dernier (1-0), le club de la capitale est cette fois tombé contre l’AS Monaco. Au Parc des princes, les partenaires de Matvey Safonov se sont inclinés 3-1. Akliouche, Golovin et Balogun sont les buteurs monégasques alors que Bradley Barcola avait un temps redonné espoir à l’équipe de Luis Enrique.

Certains joueurs déçoivent le staff parisien Une défaite qui fait mal, d’autant que lors des six dernières rencontres, le PSG a encaissé la bagatelle de 10 buts. Forcément cela agace et, d’après les informations de RMC Sport, le staff parisien aurait noté dernièrement que certains joueurs avaient des comportements et des performances en deçà des attentes. Aucun nom n’est cité, mais il faudra guetter les prochaines compositions d’équipe de Luis Enrique, cela donnera peut-être des indices.