Mercato - PSG : Un joueur «vraiment pas au niveau» est recruté, c’est l’inquiétude !

Alexis Brunet

À cinq jours de la réception de Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG s’est complètement raté. Au Parc des princes, les Parisiens se sont inclinés 3-1 contre l’AS Monaco, qui a pris sa revanche après le barrage de C1. Pour couronner le tout, le club de la capitale aurait recruté un joueur qui n’est pas du tout au niveau. Explications.

Avec la réception de l’AS Monaco au Parc des princes vendredi soir, le PSG espérait pouvoir se rassurer, à quelques jours d’affronter Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des champions (11 mars). Les Parisiens sont finalement tombés de haut, car ils se sont inclinés sur le score de 3-1. Bousculés par des Monégasques qui étaient venus pour prendre leur revanche, les partenaires de Vitinha ont paru à court de forme et peu inspirés.

Luis Enrique avait fait confiance à Dro Fernandez Arrivé cet hiver au PSG contre un chèque de 8M€ en provenance du FC Barcelone, Dro Fernandez fêtait une deuxième titularisation de suite au milieu de terrain après le match contre Le Havre le 28 février. Malheureusement, le joueur de 18 ans n’a pas brillé, lui qui s’est fait bousculer dans l’entrejeu par les Monégasques. L’Espagnol n’a pas vraiment réussi à se mettre dangereux offensivement et il a cédé sa place à Kang-in Lee à l’heure de jeu.