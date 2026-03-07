Mercato - PSG : Le transfert qui continue de faire parler en Espagne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de la Ligue des champions l'année dernière, le PSG a choisi d'être assez discret sur le marché des transferts depuis. Le club de la capitale est porté par un projet mené par Luis Enrique qui continue sur les mêmes bases. Mais le PSG a quand même accueilli quelques joueurs depuis et les performances de l'un d'entre eux font beaucoup parler...

Plus en difficulté cette saison, le PSG se repose souvent sur les mêmes joueurs pour avancer. Le club a quand même choisi de se renforcer cet hiver en recrutant un jeune joueur venu d'Espagne. Et visiblement, ce transfert suscite beaucoup de réactions pas seulement en France mais aussi là-bas puisque ses premières performances sont très surveillées...

Le PSG recrute Dro Fernandez au FC Barcelone Jeune joueur issu du centre de formation du FC Barcelone, Dro Fernandez n'avait disputé que 5 matches au niveau professionnel avec le club espagnol. Le jeune joueur de 18 ans en est désormais à 6 avec le PSG depuis son arrivée en janvier dernier, une opération conclue à 8M€. Lié jusqu'en 2030 avec le club de la capitale, Dro Fernandez est très surveillé pour ses débuts, que ce soit du côté du PSG mais aussi en Espagne. Déjà titularisé 3 fois par Luis Enrique, ses performances ne sont pour le moment pas encore à la hauteur.