Mercato - PSG : Le transfert qui continue de faire parler en Espagne !

Vainqueur de la Ligue des champions l'année dernière, le PSG a choisi d'être assez discret sur le marché des transferts depuis. Le club de la capitale est porté par un projet mené par Luis Enrique qui continue sur les mêmes bases. Mais le PSG a quand même accueilli quelques joueurs depuis et les performances de l'un d'entre eux font beaucoup parler...
Plus en difficulté cette saison, le PSG se repose souvent sur les mêmes joueurs pour avancer. Le club a quand même choisi de se renforcer cet hiver en recrutant un jeune joueur venu d'Espagne. Et visiblement, ce transfert suscite beaucoup de réactions pas seulement en France mais aussi là-bas puisque ses premières performances sont très surveillées...
Le PSG recrute Dro Fernandez au FC Barcelone
Jeune joueur issu du centre de formation du FC Barcelone, Dro Fernandez n'avait disputé que 5 matches au niveau professionnel avec le club espagnol. Le jeune joueur de 18 ans en est désormais à 6 avec le PSG depuis son arrivée en janvier dernier, une opération conclue à 8M€. Lié jusqu'en 2030 avec le club de la capitale, Dro Fernandez est très surveillé pour ses débuts, que ce soit du côté du PSG mais aussi en Espagne. Déjà titularisé 3 fois par Luis Enrique, ses performances ne sont pour le moment pas encore à la hauteur.
L'Espagne surveille de près Dro Fernandez
Comme le rapporte Foot Mercato, Dro Fernandez reste sous surveillance dans la presse espagnole qui n'hésite pas à se satisfaire des débuts plutôt mitigés du jeune joueur. « Dro s’est installé dans le onze de départ, bien que l’inconnu reste de savoir s’il aura une continuité lorsque Luis Enrique récupérera tous ses joueurs. Le Galicien a livré un match doux-amer contre Monaco. Il était actif, avec beaucoup de mobilité dans l’entrejeu et cherchait à se connecter avec Bradley Barcola, qui était une fois de plus la référence du PSG face aux Monégasques. (…) Le PSG n’a pas réalisé son meilleur match contre les Monégasques. Dro non plus » écrit notamment Sport. « L’ancien joueur du Barça a eu une occasion, mais sa frappe, légèrement déviée, ne trouva pas preneur » poursuit Mundo Deportivo. « Je suis content de sa mentalité, mais il n’y a pas de précipitation » commentait il y a quelques jours Luis Enrique. Rappelons tout de même qu'il n'a que 18 ans.