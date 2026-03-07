«Mais arrête s’il te plait !» : Un joueur de l'OM a fait craquer Christophe Dugarry !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande difficulté depuis le début de l'année 2026, l'OM enchaîne les prestations décevantes et a complètement perdu la confiance. Le club de la cité phocéenne a encore déçu face à Toulouse mercredi lors des quarts de finale de la Coupe de France en subissant une élimination aux tirs au but à domicile. Une séance pas du tout appréciée par Christophe Dugarry dans sa qualité.

Déjà éliminé de la Ligue des champions après la phase régulière, l'OM était encore en lice pour espérer décrocher un premier trophée depuis 2012 en Coupe de France. Mais les Marseillais ont flanché face à Toulouse lors d'un scénario qui ressemble à ce qui fait depuis quelques semaines maintenant. Christophe Dugarry a été particulièrement critique envers un joueur notamment.

Mercato - PSG : Proche d’être transféré à l’OM il veut signer… en Premier League ! https://t.co/AzlhWar1wh — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

« Je n’ai jamais vu ça » Agacé par la qualité de la séance de tirs au but de la part des Olympiens, Christophe Dugarry n'a pas hésité à revenir sur cette élimination douloureuse. « Je n’ai jamais vu ça. Je n’ai jamais vu un entraîneur désigner lui-même les joueurs pour tirer les penaltys, ça n’arrive pas. Ce sont les joueurs qui se proposent. L’entraîneur demande qui tire et ce sont les joueurs qui lèvent la main. Donc chaque joueur prend ses responsabilités » débute-t-il dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.