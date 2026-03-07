«Mais arrête s’il te plait !» : Un joueur de l'OM a fait craquer Christophe Dugarry !

En grande difficulté depuis le début de l'année 2026, l'OM enchaîne les prestations décevantes et a complètement perdu la confiance. Le club de la cité phocéenne a encore déçu face à Toulouse mercredi lors des quarts de finale de la Coupe de France en subissant une élimination aux tirs au but à domicile. Une séance pas du tout appréciée par Christophe Dugarry dans sa qualité.
Déjà éliminé de la Ligue des champions après la phase régulière, l'OM était encore en lice pour espérer décrocher un premier trophée depuis 2012 en Coupe de France. Mais les Marseillais ont flanché face à Toulouse lors d'un scénario qui ressemble à ce qui fait depuis quelques semaines maintenant. Christophe Dugarry a été particulièrement critique envers un joueur notamment.
« Je n’ai jamais vu ça »
Agacé par la qualité de la séance de tirs au but de la part des Olympiens, Christophe Dugarry n'a pas hésité à revenir sur cette élimination douloureuse. « Je n’ai jamais vu ça. Je n’ai jamais vu un entraîneur désigner lui-même les joueurs pour tirer les penaltys, ça n’arrive pas. Ce sont les joueurs qui se proposent. L’entraîneur demande qui tire et ce sont les joueurs qui lèvent la main. Donc chaque joueur prend ses responsabilités » débute-t-il dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.
Dugarry s'en prend à Aguerd
Titulaire pour affronter Toulouse, Nayef Aguerd a marqué son penalty lors de la séance des tirs au but. Mais il s'agissait de sa deuxième tentative car sa première a été manquée et il a fallu retirer. Une chose est sûre, Christophe Dugarry n'a pas du tout aimé sa manière de tirer. « Je n’ai pas envie d’être trop dur et trop méchant et employer des mots que je vais regretter mais punaise, c’est quoi encore cette façon de tirer les penaltys ? Ils n’ont pas vu la Coupe d’Afrique ? Aguerd n’a pas vu ? T’as vu les penaltys qu’il a tirés ? T’es défenseur central mec ! A vouloir te stopper, à vouloir t’arrêter, tu stoppes, tu te prends pour Neymar. Mais arrête s’il te plait ! Est-ce que ça c’est la faute de l’entraîneur, quand le mec a un penalty à tirer et qu’il cherche à faire je ne sais pas quoi ? Je n’arrive même pas à le nommer sans être méchant, sans être cruel, sans être horrible. Je préfère me taire » enchaîne-t-il.