Vente OM : Daniel Riolo réclame un prix à Frank McCourt... pour racheter le club !

Malgré de grandes ambitions au début de la saison, l'OM vit cet exercice 2025-2026 comme un cauchemar. Le club a perdu confiance et l'ambiance générale s'est détériorée au fil des mois. Les supporters montrent leur mécontentement et ont demandé le départ de Frank McCourt. Daniel Riolo s'est amusé à proposer un prix...

Eliminé de manière précoce de la Ligue des champions, l'OM a encore subi une déception lors de la Coupe de France mercredi. Les matches se ressemblent pour cette équipe qui a clairement perdu de la confiance et qui cherche à se rattraper. Le club a déjà changé d'entraîneur et de président et Frank McCourt est encore décrié. Le rachat du club fait beaucoup parler depuis des mois et Daniel Riolo a une quête.

Daniel Riolo prêt à racheter l'OM ? Toujours 4ème de Ligue 1 avant ce week-end de compétition, l'OM voudra forcément se rattraper en cette fin de saison. Il faut encore changer des choses à Marseille et cela passera peut-être par un nouveau projet porté par un autre propriétaire. Daniel Riolo a une petite requête. « Notre Ligue 1 est comme elle est, beaucoup de gens n’arrivent pas à se rendre compte et continuent de vivre au jour le jour sans comprendre nos problème, mais il y a des clubs qui sont en énorme difficulté. Que ce soit Monaco, je ne parle même pas de Marseille s’ils ne vont pas en Ligue des champions, c’est limite la clé sous la porte. Si je ne veux pas l’acheter ? Ah s'il descend encore un peu, je peux réfléchir. 1,2 milliard d'euros ? J’ai dit s’il descend, encore un peu » confie-t-il dans l'After Foot sur RMC.