Naufrage à l'OM : Une recrue dévoile son «rêve» loin de Marseille !

A l'Olympique de Marseille, les beaux jours ne sont présents qu'au niveau de la météo. En effet, sur le plan sportif, l'OM va de déconvenue en déconvenue. Un cercle vicieux qui ne s'arrête pas ces dernières semaines avec une nouvelle sortie de route en Coupe de France cette fois-ci cette semaine. Un joueur de l'équipe d'Habib Beye a communiqué un rêve qui l'anime... loin de la cité phocéenne.
A Marseille, rien ne va plus. En l'espace de quelques semaines seulement, les joueurs de l'OM ont hypothéqué leurs chances de titre en Ligue 1, ont été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de saison régulière et sont sortis par la petite porte en quart de finale de Coupe de France face au Toulouse FC mercredi soir (2-2 puis 3-4 aux tirs au but). Alors que la coupe nationale était le grand objectif de cette fin de saison, l'Olympique de Marseille est passé au travers, une fois de plus, le même refrain depuis 1989.
«C’est un rêve pour moi de représenter le Brésil lors de la Coupe du Monde»
Buteur contre le Toulouse FC quelques jours seulement après l'avoir déjà été face à l'OL en Ligue 1 (3-2), Igor Paixao se met à rêver d'une participation à la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada entre le 11 juin et le 19 juillet 2026. « La Coupe du Monde avec le Brésil reste-t-elle un objectif pour toi ? Bien sûr, c’est un rêve pour moi de représenter le Brésil lors de la Coupe du Monde. Il reste encore quelques mois et je vais tout faire pour entrer dans la présélection et peut-être représenter mon pays. »
«J’avais vraiment envie de marquer ce jour-là et de rendre à Vinicius cet hommage»
Lors de son passage en conférence de presse ces dernières heures avant le déplacement de l'OM ce samedi à Toulouse, Igor Paixao a notamment expliqué sa célébration de mercredi soir en Coupe de France. Un hommage à son compatriote brésilien Vinicius Jr. « Ta célébration semblait être un hommage à Vinicius. Est-ce bien le cas ? Oui, c’était un hommage à Vinicius. J’avais vraiment envie de marquer ce jour-là et de lui rendre cet hommage. Je remercie Dieu d’avoir pu marquer et de donner de la joie aux supporters. Leur joie est aussi très importante pour nous ».