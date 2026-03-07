Naufrage à l'OM : Une recrue dévoile son «rêve» loin de Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, les beaux jours ne sont présents qu'au niveau de la météo. En effet, sur le plan sportif, l'OM va de déconvenue en déconvenue. Un cercle vicieux qui ne s'arrête pas ces dernières semaines avec une nouvelle sortie de route en Coupe de France cette fois-ci cette semaine. Un joueur de l'équipe d'Habib Beye a communiqué un rêve qui l'anime... loin de la cité phocéenne.

A Marseille, rien ne va plus. En l'espace de quelques semaines seulement, les joueurs de l'OM ont hypothéqué leurs chances de titre en Ligue 1, ont été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de saison régulière et sont sortis par la petite porte en quart de finale de Coupe de France face au Toulouse FC mercredi soir (2-2 puis 3-4 aux tirs au but). Alors que la coupe nationale était le grand objectif de cette fin de saison, l'Olympique de Marseille est passé au travers, une fois de plus, le même refrain depuis 1989.

🎙 Igor Paixao sur sa célébration en hommage à Vinicius et le rêve de jouer la CDM : "J'avais vraiment envie de marquer pour lui rendre hommage et apporter de la joie aux fans. Ce serait un rêve de représenter le Brésil. Il me reste quelques mois pour intégrer la pré-sélection" pic.twitter.com/VWXI7MUWOz — RMC Sport (@RMCsport) March 6, 2026

«C’est un rêve pour moi de représenter le Brésil lors de la Coupe du Monde» Buteur contre le Toulouse FC quelques jours seulement après l'avoir déjà été face à l'OL en Ligue 1 (3-2), Igor Paixao se met à rêver d'une participation à la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada entre le 11 juin et le 19 juillet 2026. « La Coupe du Monde avec le Brésil reste-t-elle un objectif pour toi ? Bien sûr, c’est un rêve pour moi de représenter le Brésil lors de la Coupe du Monde. Il reste encore quelques mois et je vais tout faire pour entrer dans la présélection et peut-être représenter mon pays. »