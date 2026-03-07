CAN 2025 - Brahim Diaz : Un joueur du Maroc veut «crever l’abcès» après sa panenka

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 18 janvier dernier, le Sénégal a remporté la CAN face au Maroc en finale. Face à leur public, les Lions de l’Atlas ont échoué, notamment à cause d’un geste complètement fou signé Brahim Diaz. Le joueur du Real Madrid a raté sa panenka à quelques secondes du coup de sifflet final. Deux mois plus tard, un international Marocain a évoqué ce douloureux sujet.

Deux mois quasiment après la finale de la CAN, le Maroc n’a toujours pas digéré. Les Lions de l’Atlas ont été battus aux tirs au but par le Sénégal à l’issue d’une finale totalement folle à tous les niveaux. Quelques minutes plus tôt, Brahim Diaz, auteur jusque-là d’une compétition irréprochable, a tenté l’impossible en réalisant une panenka face à Edouard Mendy.

🚨 🚨 « 𝗘𝗦𝗧-𝗖𝗘 𝗤𝗨’𝗜𝗟 𝗔𝗩𝗔𝗜𝗧 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗖𝗘 𝗣𝗘́𝗡𝗔𝗟𝗧𝗬 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡 🇲🇦 ?



𝗡𝗼𝘂𝘀 𝗹𝘂𝗶 𝗽𝗮𝗿𝗱𝗼𝗻𝗻𝗼𝗻𝘀, ça reste du foot ! »



Romain Saïss revient encore sur 𝗟𝗔… pic.twitter.com/2XKTElsxO5 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 6, 2026

« Quand tu entends certains, on a l’impression qu’il a tué quelqu’un » N’est pas Zinédine Zidane qui veut. Le joueur du Real Madrid a complètement manqué son geste, ce qui a provoqué la colère de nombreux supporters. Ce vendredi soir, l’international Marocain Romain Saïss est revenu sur ce tournant de la compétition. « Bien sûr que tu pardonnes à Brahim. Ça reste du football. Quand tu entends certains, on a l’impression qu’il a tué quelqu’un. Après tu peux ne pas comprendre pourquoi il a fait ce geste à ce moment du match, avec tout le contexte du foot marocain. Il faut aller de l’avant. Le plus important c’est la sélection, pas Romain Saïss ou Brahim Diaz. Le plus important est de penser à l’avenir, à la Coupe du monde », a ainsi confié le défenseur central de 35 ans sur les ondes de RMC, avant de poursuivre.