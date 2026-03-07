CAN 2025 - Brahim Diaz : Un joueur du Maroc veut «crever l’abcès» après sa panenka

Le 18 janvier dernier, le Sénégal a remporté la CAN face au Maroc en finale. Face à leur public, les Lions de l’Atlas ont échoué, notamment à cause d’un geste complètement fou signé Brahim Diaz. Le joueur du Real Madrid a raté sa panenka à quelques secondes du coup de sifflet final. Deux mois plus tard, un international Marocain a évoqué ce douloureux sujet.
Deux mois quasiment après la finale de la CAN, le Maroc n’a toujours pas digéré. Les Lions de l’Atlas ont été battus aux tirs au but par le Sénégal à l’issue d’une finale totalement folle à tous les niveaux. Quelques minutes plus tôt, Brahim Diaz, auteur jusque-là d’une compétition irréprochable, a tenté l’impossible en réalisant une panenka face à Edouard Mendy.
« Quand tu entends certains, on a l’impression qu’il a tué quelqu’un »
N’est pas Zinédine Zidane qui veut. Le joueur du Real Madrid a complètement manqué son geste, ce qui a provoqué la colère de nombreux supporters. Ce vendredi soir, l’international Marocain Romain Saïss est revenu sur ce tournant de la compétition. « Bien sûr que tu pardonnes à Brahim. Ça reste du football. Quand tu entends certains, on a l’impression qu’il a tué quelqu’un. Après tu peux ne pas comprendre pourquoi il a fait ce geste à ce moment du match, avec tout le contexte du foot marocain. Il faut aller de l’avant. Le plus important c’est la sélection, pas Romain Saïss ou Brahim Diaz. Le plus important est de penser à l’avenir, à la Coupe du monde », a ainsi confié le défenseur central de 35 ans sur les ondes de RMC, avant de poursuivre.
« Ce que je conseille au groupe et aux leaders c’est de crever l’abcès »
« Si certains ont des rancœurs, ce que je conseille au groupe et aux leaders c’est de crever l’abcès. Parce que dans le futur, tu vas avoir besoin de Brahim Diaz. C'est vrai, sur le coup, ma réaction d’être humain est de me dire : "Non pourquoi tu fais ça ?" S’il l’a met on n’en parle pas. Chacun a son avis. Certains comprendront, d’autres non. C’est dommage, il avait fait une compétition exceptionnelle. Arriver en finale et tenter une panenka, ça ternit sa compétition même si ça n’enlève rien à ce qu’il a fait pendant le tournoi. Est-ce qu’il avait conscience du moment et de tout ce que ça engendrait pour le foot marocain ? », conclut Romain Saïss avec beaucoup de sagesse.